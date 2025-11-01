Страшно летать? 8 способов справиться с тревогой и получить удовольствие от полёта

Страх перед полётом — явление довольно распространённое, но его можно преодолеть. Путешествия на самолёте считаются одними из самых безопасных видов транспорта. Однако для многих людей стресс и тревога перед полётом остаются реальными проблемами. Рассказываем, как подготовиться и что делать, чтобы чувствовать себя более уверенно.

1. Выбрать удобное место в салоне

Первое, что стоит сделать — это выбрать место в салоне. Это можно сделать, если зарегистрироваться онлайн, когда открывается возможность выбора мест, или заранее при покупке билета.

Перед тем как выбрать место, важно понять, что именно пугает. Если вас беспокоит высота или замкнутые пространства, выбирайте место в проходе, чтобы не чувствовать замкнутого пространства. Если наоборот, вид за окном успокаивает, лучше сидеть у иллюминатора.

У разных авиакомпаний могут быть различные схемы расположения мест. Например, в самолётах Boeing 737-800 у S7 Airlines больше места для ног в ряде 13, 14, а также в двух рядах бизнес-класса. Средина салона — хорошее место для тех, кто боится турбулентности, поскольку на этих местах ощущается меньше тряски. В хвостовой части самолёта её чувствуется больше.

Если вы не можете зарегистрироваться онлайн, попросите сотрудников аэропорта помочь выбрать место при регистрации на рейс.

2. Не употреблять еду и напитки, которые могут ухудшить самочувствие

Перед полётом не стоит есть тяжёлую или тяжело усвояемую пищу. Например, молочные продукты, бобовые (горох, фасоль) или продукты с высоким содержанием клетчатки (капуста, абрикосы, сливы). Они могут вызвать дискомфорт в животе и усилить тревогу.

Следует избегать газированных напитков, энергетиков и кофе — они могут вызвать вздутие и раздражение желудка. Алкоголь также лучше исключить, так как на высоте он может усугубить тревогу и вызвать обезвоживание.

Лучше всего перед полётом употреблять лёгкие блюда и пить воду, чтобы поддерживать водный баланс.

3. Одеться удобно и взять с собой предметы для комфорта

Для комфортного полёта выбирайте свободную одежду из натуральных тканей — хлопка или трикотажа. Это могут быть спортивные брюки, худи, свитшоты, рубашки оверсайз. В такой одежде вам будет удобно и легко расслабиться.

Не забудьте взять с собой палантин или лёгкую накидку, если в салоне станет холодно. Обувь должна быть удобной, лучше носить что-то мягкое и разношёное, чтобы избежать натираний.

Если полёт длительный и планируется спать сидя, захватите беруши, маску для сна и подушку для шеи. Это поможет вам расслабиться и сделать полёт более комфортным.

4. Выйти из дома заранее

Чтобы избежать стресса и лишней тревоги, отправляйтесь в аэропорт заранее. Приехать стоит минимум за три часа до вылета, если предстоит регистрация на стойке и сдача багажа. Если регистрация была онлайн, можно приехать за два часа.

Особенно это важно, если планируете добираться в аэропорт на общественном транспорте, например, на электричке. Покупайте билеты заранее, чтобы не переживать о возможных задержках.

5. Поддерживать водный баланс и двигаться

В самолёте очень важно поддерживать водный баланс, поэтому пейте воду — лучше всего обычную, без газа. Постоянно сидя в одном положении, вы можете почувствовать дискомфорт, так что старайтесь время от времени вставать и делать лёгкие упражнения. В некоторых аэропортах есть пункты для наполнения бутылок водой после досмотра.

Если вам не комфортно сидеть на месте, постарайтесь хотя бы немного двигаться — пройтись по салону или выполнить несколько простых упражнений для ног, чтобы улучшить кровообращение и избежать ощущения застоя.

6. Использовать дыхательные техники и релаксацию

Если перед полётом вас охватывает тревога, попробуйте использовать дыхательные техники. Глубокое дыхание помогает снизить уровень стресса и успокоиться. Простейшее упражнение: вдохните через нос на счёт 4, задержите дыхание на 4 секунды, а затем выдохните через рот на 4. Повторите несколько раз. Это поможет вам расслабиться и контролировать свои эмоции.

Кроме того, можно попробовать медитировать или слушать расслабляющую музыку, чтобы отвлечься от мысли о полёте.

7. Прочитать информацию о полёте

Часто страх перед полётами усиливается из-за незнания того, как устроен сам процесс. Почитайте заранее, как проходят полёты, как работают самолёты и что происходит во время турбулентности. Знание того, что происходит с вами, помогает уменьшить тревогу.

Многие авиакомпании также предлагают информативные видеоролики и брошюры о безопасности на борту, которые могут помочь вам почувствовать себя более уверенно.

8. Расслабиться и насладиться моментом

Постарайтесь расслабиться и наслаждаться моментом, вместо того чтобы переживать. Помните, что самолёт — это один из самых безопасных видов транспорта, и статистика подтверждает, что вероятность аварии чрезвычайно мала.

Если вы переживаете из-за самого полёта, попробуйте сосредоточиться на позитивных мыслях. Смотрите на облака через окно, подумайте о том, что ждёт вас по прибытию, или просто закрывайте глаза и отдыхайте.