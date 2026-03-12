Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 11:38

Препятствия на пути к знаниям: учитель покорил заснеженные тропы ради экзамена в горах Дагестана

Педагог Магомедрамазан Абдулкаримов преодолел свыше 25 километров пешком по заснеженным горным тропам Цунтинского района Дагестана в разгар метели. Он спешил провести тренировочный вариант единого государственного экзамена в высокогорном селе Кидеро. На днях по всей России стартовала общероссийская репетиция ЕГЭ, и Абдулкаримов отвечал за её организацию в этом отдалённом пункте. Автомобиль учителя увяз в снегу на трассе, но мужчина дошёл до места точно к началу. Тренировка прошла по графику, а сейчас педагог возвращается домой той же дорогой — транспортное сообщение в районе не возобновили.

Путь сквозь снежный хаос

Магомедрамазан Абдулкаримов стартовал от застрявшей машины на серпантине, где метель хлестала крупными хлопьями. Каждый шаг требовал усилий: снег налипал к обуви, превращая тропу в липкую массу, а ветер толкал назад с силой урагана. Биохимия подключилась на полную — адреналин и эндорфины разгоняли кровь, помогая мышцам держаться часами.

Расстояние в 25 километров растянулось на несколько часов под таким натиском. Физика снега сыграла злую шутку: кристаллы льда цеплялись друг за друга, образуя корку, которая то ломалась под ногами, то проваливалась на метр вниз. Учитель не отступил, зная, что ученики ждут именно его.

"Такие истории подчёркивают, насколько хрупка инфраструктура в горных районах. Зимой дороги блокирует не только снег, но и лавинная опасность, которая нарастает с каждым сантиметром осадков. Нам нужны инвестиции в снегоочистители и альтернативные маршруты, чтобы педагоги и жители не рисковали жизнью ради рутины. В итоге это вопрос выживания целых общин".

Добраться удалось как раз к звонку — тренировка запустилась без задержек. Ученики сдали пробный ЕГЭ, не подозревая о подвиге учителя. Возвратный путь обещает те же испытания, ведь метель не унялась.

Горы Дагестана зимой: физика и риски

Цунтинский район — это высоты за две тысячи метров, где метель рождается из столкновения тёплых и холодных воздушных масс. Снег падает слоями: сначала лёгкий пух, потом мокрые комья, которые наматываются на колёса и ноги. Физика тут проста — трение падает, а инерция машины толкает её в кювет.

В такие дни трассы парализует полностью: снегоуборщики не справляются с объёмом, а серпантин становится ловушкой. Абдулкаримов выбрал пеший вариант, рассчитав силы по-антропологически: горцы веками ходили вот так, тренируя выносливость поколениями. Риск переохлаждения реален — тело теряет тепло быстрее на ветру.

Учитель как опора в изоляции

В селе Кидеро, где живут сотни семей, школа — центр мира. Тренировочный ЕГЭ даёт подросткам шанс на вуз, а Абдулкаримов обеспечивает этот шанс вопреки природе. Антропология подсказывает: в изолированных общинах учитель заменяет инфраструктуру, становясь связью с большой страной.

Ученики сдали тест вовремя, без сбоев — это не просто формальность, а шаг к будущему. Педагог не жалуется, просто делает дело: в горах так принято. Его история разлетелась по сети, напомнив о цене отдалённости.

Транспорт обещают восстановить скоро, но пока пешие маршруты — норма. Такие случаи повторяются ежегодно в Дагестане, подчёркивая нужду в стабильных путях.

