Внутренний голос шепчет не получится и усиливает тревогу: способ перехитрить страх и начать заново

Страх перед новым способен буквально парализовать, даже если перемены объективно обещают рост и возможности. Большинство людей сталкиваются с этим ощущением, и, как отмечает психолог Алиса Метелина, такая реакция вполне естественна для психики. Об этом она рассказала в беседе с EcoSever, объяснив, почему неизвестность воспринимается как угроза и что помогает сделать первый шаг.

Почему перемены вызывают тревогу

По словам специалиста, корень страха кроется в ощущении небезопасности. Человеку привычно находиться в знакомых обстоятельствах, где понятны правила и последствия. Любое движение за пределы этой зоны воспринимается как риск, даже если реальных оснований для катастрофических ожиданий нет.

Внутренний диалог в такие моменты играет не в пользу перемен.

"Если ты выйдешь в большую жизнь и попробуешь то, что тебе хочется, то неизвестно, что получится. И, скорее всего, ничего хорошего, как бы говорит нам наш внутренний голос. Вот, я сижу одна долгое время, надо выходить и знакомиться, это страшно, непонятно, потому что связано с тревожностью, на этом месте безопасно", — пояснила психолог.

Так формируется замкнутый круг, в котором тревога подпитывает бездействие, а бездействие укрепляет страх.

Сместить фокус и разрешить себе ошибаться

Метелина предлагает изменить точку опоры: сосредоточиться не на идеальном результате, а на самом процессе. Право на ошибку становится инструментом снижения давления, особенно для тех, кто склонен к перфекционизму. Вместо стремления к безупречному итогу можно сознательно допустить возможность промахов и рассматривать их как часть опыта.

Такой подход ослабляет внутреннюю установку на провал. Когда задача формулируется не как "добиться идеала", а как "попробовать и посмотреть, что выйдет", уровень напряжения заметно снижается. И страх перестаёт быть непреодолимым барьером, превращаясь в сигнал о выходе за пределы привычного.

Поддержка и работа с телом

Отдельное значение специалист придаёт окружению. Менять привычки в одиночку трудно, поэтому важно, чтобы рядом были люди, которые поддерживают намерение попробовать новое.

"Людей, которые будут поддерживать в желании что-то попробовать. Которые не будут говорить, как делать, но которые будут говорить, что у тебя получится, а не получится, попробуешь ещё", — говорит эксперт.

Помимо психологических установок, Метелина рекомендует простые способы снижения тревожности — дыхательные практики и физическую нагрузку.

"Спустя несколько минут почувствуете себя значительно лучше. Второй способ — это выжать из себя кортизол с помощью какого-то физического упражнения, с помощью, например, прогулки на природе, быстрой прогулки. Вы идете и прикладываете усилия", — добавила она.

Даже короткая активная прогулка, приседания или отжимания помогают разрядить напряжение и вернуть ощущение контроля.

В результате сочетание поддержки, разрешения на ошибку и работы с телом делает неизвестность менее угрожающей. И первый шаг в сторону нового оказывается не таким страшным, как казалось в начале.