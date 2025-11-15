Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина ждёт посадки в самолёт
Женщина ждёт посадки в самолёт
© Pexels by Kenneth Surillo is licensed under Free use
Андрей Волков Опубликована сегодня в 22:59

Никогда не думал, что это может случиться с тобой: как избежать овербукинга при покупке билета

Овербукинг не регулируется законом, компенсации пассажирам не положены — Роман Гусаров

Многие пассажиры сталкивались с ситуацией, когда из-за овербукинга они не могут сесть на свой рейс. Овербукинг — это ситуация, когда авиакомпании продают больше билетов, чем имеется мест в самолете, что приводит к тому, что не все пассажиры могут попасть на рейс. Причины такого явления разнообразны, и разобраться в них помогает авиаэксперт, главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.

Почему возникает овербукинг?

Технические причины

Одной из причин овербукинга является замена воздушного судна. Если из-за неисправности самолета авиакомпания вынуждена использовать резервный борт, который рассчитан на меньшее количество пассажиров, не все пассажиры могут сесть на рейс. Это является одной из самых частых причин, по которой пассажиры могут остаться без места на борту.

Целенаправленные действия авиакомпаний

Авиакомпании также используют овербукинг как инструмент для минимизации убытков. Продавая больше билетов, чем мест в самолете, они предполагают, что часть пассажиров откажется от перелета в последний момент. Часто пассажиры, особенно с билетами с возможностью бесплатного возврата, сдают их за несколько часов до вылета. В таком случае самолет уходит с пустыми креслами, и авиакомпания теряет выручку. Если бы овербукинга не существовало, авиакомпании, по мнению экспертов, были бы вынуждены продавать билеты дороже, чтобы покрыть риски.

"Когда авиакомпания продает билеты с учетом возможных отказов, она рассчитывает, что не все пассажиры сядут в самолет, и цена на билеты может быть ниже. Если бы этого не было, цена на каждое место была бы значительно выше", — пояснил Гусаров.

Компенсация при овербукинге: миф или реальность?

Одним из главных вопросов, который беспокоит пассажиров в случае овербукинга, является право на компенсацию. По словам Гусарова, в России нет законодательства, которое бы регламентировало овербукинг. Это означает, что авиакомпания не обязана компенсировать убытки пассажирам, даже если произошел овербукинг. Компания может предложить альтернативу, например, повысить класс обслуживания или перенести пассажира на следующий рейс, но компенсация в денежном эквиваленте не предусмотрена.

"Никакая компенсация при овербукинге не предусмотрена, выплачивать ее или нет, решает авиакомпания, но, с большей вероятностью, она никогда не признается, что продала больше билетов, чем мест", — отметил эксперт.

Некоторые авиакомпании, несмотря на отсутствие обязательства, могут предложить пассажирам повысить класс обслуживания или компенсировать стоимость билета, если предложенный альтернативный рейс не подходит. Однако такие случаи встречаются редко.

Обсуждение новых правил

В последнее время обсуждается возможность регламентирования условий овербукинга. Идея заключается в том, чтобы прописать в правилах использования овербукинга и определить категории пассажиров, которые не должны попадать под его действие. Речь идет о:

  1. Подростках, путешествующих одни;

  2. Беременных женщинах;

  3. Пожилых людях;

  4. Матерях с детьми;

  5. Инвалидах.

Однако, несмотря на обсуждения, на данный момент конкретных правил по этому вопросу в российском законодательстве нет, и авиакомпании решают подобные вопросы по своему усмотрению.

Плюсы и минусы овербукинга

Плюсы Минусы
Помогает избежать потерь из-за пустых мест на рейсе Отсутствие компенсации и защиты пассажиров при проблемах с местами
Способствует снижению цен на билеты Пассажиры могут остаться без мест в самолете
Помогает авиакомпаниям поддерживать экономическую эффективность Возможность отказа в перелете или предложении альтернативных рейсов

FAQ

Что делать, если я оказался в ситуации овербукинга?

Авиакомпания обязана доставить вас в пункт назначения, если вы заплатили за билет. Вам могут предложить альтернативный рейс или повышение класса обслуживания, но компенсации не всегда предоставляются.

Можно ли получить компенсацию при овербукинге?

В России компенсация при овербукинге не предусмотрена законом. Авиакомпании могут предложить альтернативы, но не обязаны платить денежную компенсацию.

Почему авиакомпании используют овербукинг?

Овербукинг позволяет авиакомпаниям минимизировать потери от пустых мест, что позволяет снизить цену билетов и сделать рейсы более прибыльными.

Исторический контекст

Овербукинг стал широко использоваться авиакомпаниями с конца 20-го века, когда они начали оптимизировать свои рейсы и повышать их экономическую эффективность. Несмотря на неудобства для пассажиров, этот метод остался популярным, поскольку помогает сохранить доступность билетов и прибыльность рейсов.

Интересные факты

  1. Овербукинг активно используется не только авиакомпаниями, но и в гостиничном бизнесе, когда отели продают больше номеров, чем имеется в наличии.

  2. В 2022 году авиакомпании Европы по данным IATA столкнулись с овербукингом на 2% рейсов.

  3. Овербукинг в США был официально регламентирован в 1961 году после крупных жалоб пассажиров и массовых протестов.

