Продажи выросли почти в 5 раз: как шумный мир заставил самарцев надеть "башни"

После долгих лет господства компактных "капелек" россияне всё чаще выбирают полноразмерные наушники. За девять месяцев текущего года продажи таких моделей в розничной сети МегаФон и Yota выросли в 4,7 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Кто покупает большие наушники

По данным аналитиков, активнее всего объёмные модели приобретают жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Башкирии, Краснодарского и Свердловского краёв. В десятку лидеров также вошли Татарстан, Красноярский край, Якутия, Нижегородская область и Югра.

В Самарской области интерес к "ушам в стиле 90-х" вырос почти втрое — на 2,8 раза.

Почему возвращается мода на объёмный звук

Эксперты объясняют всплеск интереса ностальгией по 90-м и растущим спросом на качественное шумоподавление. Сегодня, когда информационный шум окружает повсюду, большие наушники становятся не просто гаджетом, а способом "выключиться" из внешнего мира.

Кроме того, полноразмерные модели комфортнее при длительном использовании — будь то кино, подкасты или игры.

"Около 60% продаж приходится на молодёжную аудиторию: для них это часть образа жизни. Ещё 20% — путешественники, выбирающие комфорт. Остальные — меломаны, которые ценят проводное качество звука. Ведь именно накладные модели обеспечивают наилучшее звучание", — рассказал аналитик рынка мобильной связи и главный редактор Mobile-Review.com Эльдар Муртазин.

Какие бренды лидируют

Более половины — 51% продаж - приходятся на фирменную марку Stellarway, принадлежащую оператору. Далее идут Marshall и JBL.

А что с "капельками"?

Интерес к компактным беспроводным TWS-наушникам не исчез, но рост в этом сегменте остаётся умеренным — около 15%. При этом покупатели всё чаще выбирают модели с активным шумоподавлением и влагозащитой.