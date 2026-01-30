Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 18:39

Противень застревает в духовке — и блюдо едва не летит на пол: один кухонный продукт решает всё

Доставать противень из духовки бывает неожиданно сложно: решётка застревает, дёргается и норовит перевернуть блюдо в самый неподходящий момент. Со временем эта проблема возникает даже у исправной техники и портит впечатление от готовки. При этом для решения не нужны дорогие средства или замена деталей — достаточно простого кухонного продукта. Об этом сообщает HouseDigest.

Почему решётки духовки перестают скользить

Основная причина заеданий почти всегда одна и та же — загрязнение. Со временем на направляющих и самих решётках скапливаются жир, пригоревшие частицы пищи и остатки чистящих средств. Всё это создаёт сопротивление, из-за которого решётка начинает двигаться рывками или вовсе "залипает".

Вторая частая причина связана с режимом самоочистки. Если оставить решётки внутри духовки во время такого цикла, металл подвергается экстремальным температурам, а заводское покрытие постепенно разрушается. В результате поверхность становится более шероховатой, и скольжение заметно ухудшается. Именно поэтому производители обычно рекомендуют вынимать решётки перед самоочисткой.

Как помогает обычное растительное масло

Растительное масло выдерживает нагрев до высоких температур — примерно до 232 °C — и при этом сохраняет скользкие свойства. Благодаря этому оно может работать как простая и доступная смазка, позволяя решётке легко двигаться вперёд и назад без усилий.

При этом важно учитывать, что такой способ подходит только для обычных плоских решёток. Если в духовке используются модели с роликами, выдвижными механизмами или удлинителями, для них требуются специальные смазочные составы. В этих случаях лучше свериться с инструкцией производителя, чтобы не повредить механизм.

Как правильно смазать решётку

Перед началом работы решётку нужно полностью вынуть из духовки и положить на ровную поверхность. Небольшое количество растительного масла наносят на бумажное полотенце или чистую ткань и распределяют тонким слоем по коротким боковым кромкам — именно тем участкам, которые соприкасаются с направляющими внутри духовки.

После этого излишки масла обязательно удаляют, чтобы на поверхности не осталось капель. Затем решётку возвращают на место и проверяют ход. Лёгкое скольжение без рывков — признак того, что всё сделано правильно. Здесь особенно важно не переусердствовать: слишком толстый слой масла может начать дымить при нагреве и в редких случаях стать причиной возгорания.

Как часто это нужно делать и меры предосторожности

Смазывать решётки регулярно не требуется. Обычно к этому приёму прибегают только тогда, когда движение становится заметно тугим. Также имеет смысл нанести тонкий слой масла после глубокой чистки духовки — это помогает сохранить плавный ход надолго.

Дополнительной мерой безопасности считается наличие на кухне огнетушителя, рассчитанного на жировые возгорания. Такие устройства предназначены именно для работы с маслами и могут пригодиться в экстренной ситуации. В остальном же аккуратность и умеренность при нанесении масла делают этот способ простым и надёжным решением бытовой проблемы.

