Раньше жарила на мангале, теперь только так: люля-кебаб, который тает во рту
Если вы устали от привычных котлет и хотите разнообразить мясное меню, есть простой и вкусный способ — люля-кебаб, приготовленный в духовке. Этот вариант блюда сохраняет традиционный вкус и аромат, но не требует открытого огня и длительной готовки на углях. Рецепт позволяет использовать доступное мясо и добавлять специи по вкусу, создавая ароматное и сочное блюдо. Об этом сообщает кулинарный сайт "RussianFood".
Подготовка ингредиентов
Для люля-кебаба лучше всего подходит жирная баранина, но если её нет, можно использовать свинину или смесь свинины с говядиной. Основные компоненты рецепта на 10 порций:
-
свинина — 0,5 кг
-
лук репчатый — 3 средние головки
-
чеснок — 2 зубчика
-
яйца — 2 шт.
-
майонез — 1 ст. л.
-
кинза или молотый кориандр — по вкусу
-
соль и черный перец — по вкусу
Начните с подготовки мяса: тщательно вымойте его, удалите пленки и нарежьте кусочками среднего размера, чтобы оно было удобно прокручивать через мясорубку.
Приготовление фарша
-
Прокрутите мясо через мясорубку с насадкой, создающей крупные кусочки фарша. Это позволит люля-кебабу сохранять структуру и сок.
-
Лук очистите, нарежьте и тоже прокрутите через мясорубку. Луковая масса не только добавит сочности, но и смягчит мясо.
-
Смешайте мясо с луком в глубокой миске.
-
Добавьте яйца и майонез — они помогут фаршу держать форму при запекании.
-
Приправьте солью, черным перцем и молотым кориандром, добавьте чеснок, выдавленный через чесночницу.
Чем дольше фарш постоит в холодильнике, тем насыщеннее станет вкус. Оптимально оставить его на пару часов, чтобы специи равномерно распределились и мясо напиталось ароматами.
Формирование и запекание
-
Возьмите порцию фарша и сформируйте из него колбаску, длиной около 12-15 см.
-
Выложите на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментной бумагой.
-
Сделайте косые надрезы на поверхности для эстетики и лучшей прожарки.
-
Разогрейте духовку до 180°C и отправьте противень с люля-кебабами на 25 минут. Важно не пересушить мясо, чтобы оно осталось сочным.
Для равномерного приготовления можно перевернуть колбаски на половине времени, это позволит получить красивую корочку с обеих сторон.
Советы шаг за шагом
-
Используйте мясо с достаточной жирностью — оно придаст блюду сочность.
-
Лук лучше прокручивать крупно, чтобы ощущался при каждом укусе.
-
Яйца в фарше делают его более плотным и помогают сохранить форму люля-кебаба при запекании в духовке.
-
Майонез можно заменить сметаной или натуральным йогуртом, это уменьшит жирность без потери вкуса.
-
Специи добавляйте по вкусу, но не бойтесь экспериментировать с кориандром и чесноком.
-
Для подачи используйте свежие зелень и овощи, чтобы подчеркнуть вкус мяса.
Популярные вопросы о люля-кебабе в духовке
Как выбрать мясо для люля-кебаба?
Лучше всего подходит баранина с небольшим количеством жира. Если нет баранины, можно смешать свинину с говядиной или использовать только свинину.
Сколько стоит приготовить люля-кебаб дома?
Средняя стоимость ингредиентов для 10 порций колеблется от 700 до 1000 рублей в зависимости от региона и вида мяса.
Что лучше: готовить на углях или в духовке?
На углях люля-кебаб приобретает характерный дымный аромат, но в духовке его удобно готовить круглый год, и блюдо получается не менее сочным.
Сравнение люля-кебаба в духовке и на углях
-
Вкус: на углях — с дымным ароматом, в духовке — более мягкий, сочный.
-
Время приготовления: духовка — около 25 минут, на углях — 15-20 минут, зависит от жара.
-
Удобство: духовка — легко контролировать и готовить круглый год, на углях — сезонно и требует подготовки.
-
Чистота: в духовке — минимум грязи, на углях — пепел и необходимость мыть мангал.
Советы по улучшению рецепта
-
Добавляйте свежую зелень прямо в фарш для усиления аромата.
-
Используйте специи по своему вкусу: кориандр, черный перец, паприка или смесь для шашлыка.
-
Подавать лучше с овощными гарнирами, соусами на основе йогурта или сметаны.
-
Пробуйте разные виды мяса, чтобы создать свой уникальный вкус.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru