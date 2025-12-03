Раньше жарила на мангале, теперь только так: люля-кебаб, который тает во рту

Если вы устали от привычных котлет и хотите разнообразить мясное меню, есть простой и вкусный способ — люля-кебаб, приготовленный в духовке. Этот вариант блюда сохраняет традиционный вкус и аромат, но не требует открытого огня и длительной готовки на углях. Рецепт позволяет использовать доступное мясо и добавлять специи по вкусу, создавая ароматное и сочное блюдо. Об этом сообщает кулинарный сайт "RussianFood".

Подготовка ингредиентов

Для люля-кебаба лучше всего подходит жирная баранина, но если её нет, можно использовать свинину или смесь свинины с говядиной. Основные компоненты рецепта на 10 порций:

свинина — 0,5 кг лук репчатый — 3 средние головки чеснок — 2 зубчика яйца — 2 шт. майонез — 1 ст. л. кинза или молотый кориандр — по вкусу соль и черный перец — по вкусу

Начните с подготовки мяса: тщательно вымойте его, удалите пленки и нарежьте кусочками среднего размера, чтобы оно было удобно прокручивать через мясорубку.

Приготовление фарша

Прокрутите мясо через мясорубку с насадкой, создающей крупные кусочки фарша. Это позволит люля-кебабу сохранять структуру и сок. Лук очистите, нарежьте и тоже прокрутите через мясорубку. Луковая масса не только добавит сочности, но и смягчит мясо. Смешайте мясо с луком в глубокой миске. Добавьте яйца и майонез — они помогут фаршу держать форму при запекании. Приправьте солью, черным перцем и молотым кориандром, добавьте чеснок, выдавленный через чесночницу.

Чем дольше фарш постоит в холодильнике, тем насыщеннее станет вкус. Оптимально оставить его на пару часов, чтобы специи равномерно распределились и мясо напиталось ароматами.

Формирование и запекание

Возьмите порцию фарша и сформируйте из него колбаску, длиной около 12-15 см. Выложите на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментной бумагой. Сделайте косые надрезы на поверхности для эстетики и лучшей прожарки. Разогрейте духовку до 180°C и отправьте противень с люля-кебабами на 25 минут. Важно не пересушить мясо, чтобы оно осталось сочным.

Для равномерного приготовления можно перевернуть колбаски на половине времени, это позволит получить красивую корочку с обеих сторон.

Советы шаг за шагом

Используйте мясо с достаточной жирностью — оно придаст блюду сочность. Лук лучше прокручивать крупно, чтобы ощущался при каждом укусе. Яйца в фарше делают его более плотным и помогают сохранить форму люля-кебаба при запекании в духовке. Майонез можно заменить сметаной или натуральным йогуртом, это уменьшит жирность без потери вкуса. Специи добавляйте по вкусу, но не бойтесь экспериментировать с кориандром и чесноком. Для подачи используйте свежие зелень и овощи, чтобы подчеркнуть вкус мяса.

Популярные вопросы о люля-кебабе в духовке

Как выбрать мясо для люля-кебаба?

Лучше всего подходит баранина с небольшим количеством жира. Если нет баранины, можно смешать свинину с говядиной или использовать только свинину.

Сколько стоит приготовить люля-кебаб дома?

Средняя стоимость ингредиентов для 10 порций колеблется от 700 до 1000 рублей в зависимости от региона и вида мяса.

Что лучше: готовить на углях или в духовке?

На углях люля-кебаб приобретает характерный дымный аромат, но в духовке его удобно готовить круглый год, и блюдо получается не менее сочным.

Сравнение люля-кебаба в духовке и на углях

Вкус: на углях — с дымным ароматом, в духовке — более мягкий, сочный. Время приготовления: духовка — около 25 минут, на углях — 15-20 минут, зависит от жара. Удобство: духовка — легко контролировать и готовить круглый год, на углях — сезонно и требует подготовки. Чистота: в духовке — минимум грязи, на углях — пепел и необходимость мыть мангал.

Советы по улучшению рецепта