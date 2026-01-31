Стекло духовки мутнеет годами — а очищается за вечер: приём разбивает жирный налёт и нагар

Прозрачное стекло в дверце духовки — деталь, на которую редко обращают внимание, пока оно не теряет аккуратный вид. Со временем на поверхности и между стеклянными панелями накапливаются жир, копоть и пригоревшие частицы пищи. Эти загрязнения не только портят внешний вид кухни, но и мешают следить за процессом приготовления. Об этом сообщает BobVila.

Почему важно регулярно чистить стекло духовки

Стеклянная дверца постоянно подвергается воздействию высоких температур и испарений, поэтому налёт на ней появляется быстрее, чем кажется. Специалисты советуют проводить полноценную очистку духовки изнутри каждые 3-6 месяцев или сразу после появления заметных следов жира. Регулярный уход снижает риск въевшихся пятен и продлевает срок службы стекла и уплотнителей. Кроме того, чистая поверхность позволяет контролировать готовность блюд без лишнего открывания дверцы.

Перед глубокой очисткой полезно использовать режим самоочистки или паровую обработку, если такая функция предусмотрена. После завершения цикла духовку нужно полностью остудить и только затем удалять размягчённые загрязнения, как это делают при чистке дна духовки.

Очистка внутренней поверхности стекла

Самым простым и безопасным способом остаётся паста из пищевой соды и воды. Она эффективно размягчает жир и пригоревшие следы, не царапая стекло. Смесь наносят равномерным слоем и оставляют минимум на 15 минут, после чего аккуратно удаляют влажной салфеткой из микрофибры. При необходимости поверхность дополнительно ополаскивают раствором воды и уксуса и вытирают насухо.

Для более сложных загрязнений допускается применение специальных средств, предназначенных именно для духовок и стеклянных поверхностей. Важно соблюдать инструкцию производителя и избегать агрессивных составов, особенно в моделях с функцией самоочистки, по тем же принципам, что и при уходе за стеклянной варочной панелью.

Как очистить пространство между стеклянными панелями

Если загрязнения заметны между стёклами, стандартной очистки бывает недостаточно. В некоторых моделях доступ к зазору возможен без снятия дверцы — через нижний выдвижной ящик. В этом случае используют тонкую салфетку из микрофибры, закреплённую на длинном предмете, и аккуратно протирают стеклянные поверхности, стараясь не задеть уплотнители.

Более сложный, но надёжный способ — снятие дверцы и разбор стеклянных панелей. Такой вариант требует внимательности, точного следования инструкции производителя и, как правило, помощи второго человека. После разборки стекло очищают теми же средствами, тщательно сушат и устанавливают обратно.

Полезные советы по уходу

Поддерживать стекло в чистоте проще, чем бороться с застарелыми пятнами. Регулярное протирание остывшей дверцы, своевременное удаление брызг и уход за решётками духовки помогают значительно сократить время генеральной уборки. Для внешней стороны подойдут мягкие средства для стекла или раствор воды с уксусом. Главное правило — не чистить стекло, пока оно горячее, и не использовать абразивные губки.

Чистая дверца духовки — это не только аккуратный вид кухни, но и удобство в повседневном использовании техники. Последовательный и бережный уход позволяет сохранить прозрачность стекла и сделать процесс готовки более комфортным.