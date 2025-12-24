Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Свиная грудинка
Свиная грудинка
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 3:49

Беру свиную грудинку и обмазываю этим соусом — мясо получается сочным и съедается первым

Свиная грудинка запекается с медово-горчичной обмазкой — повара

Запечённая свиная грудинка — это универсальная мясная закуска, которая одинаково хорошо подходит как для праздничного стола, так и для семейного ужина. Рецепт основан на использовании недорогой части свинины и насыщенной обмазки, которая одновременно заменяет маринад, соль и специи. Мясо получается сочным внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Об этом пишет дзен-канал "Розовый баклажан".

Выбор мяса

Для приготовления используется свиная грудинка весом около 400 г. Подходит как более постный, так и более жирный вариант — структура блюда от этого не пострадает. Важно, чтобы кусок был цельным, без необходимости надрезов или шпигования. Дополнительная подготовка мяса не требуется.

Состав обмазки и её роль

Обмазка — ключевой элемент рецепта. Она формирует вкус, аромат и текстуру готового блюда. Все ингредиенты смешиваются в одной миске до однородности:

  • томатная паста

  • дижонская горчица

  • аджика

  • мёд

  • соевый соус

  • свежий чеснок

  • зира или тмин

  • сладкая паприка

Количество компонентов важно сохранять без сокращений, так как именно баланс вкусов даёт нужный результат. Обмазка должна покрывать мясо плотным слоем со всех сторон.

Подготовка и запекание

Мясо полностью покрывают соусом, после чего заворачивают в двойной слой фольги. Заготовку перекладывают на противень и запекают в два этапа:

  • 45 минут при 200 °C в закрытой фольге;

  • 15 минут при той же температуре с раскрытой фольгой для образования корочки.

Время указано для небольшого куска. При увеличении веса допускается незначительно увеличить первый этап и слегка снизить температуру.

Готовность и подача

Готовое мясо имеет подсохшую снаружи корочку, под которой сохраняется мягкая и сочная текстура. Дополнительного соления и перчения не требуется — соевый соус и аджика обеспечивают достаточную насыщенность вкуса. Закуску рекомендуется полностью охладить в холодильнике и подавать в холодном виде, нарезая ломтиками любой толщины.

Ингредиенты и пропорции

  • Свиная грудинка — 400 г

  • Томатная паста — 1 ст. л.

  • Горчица — 1 ст. л.

  • Аджика — 1 ст. л.

  • Мёд — 1 ст. л.

  • Соевый соус — 1 ст. л.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Зира или тмин — 1 ч. л.

  • Сладкая паприка — 1 ч. л.

Этот рецепт позволяет получить выразительное и насыщенное блюдо без сложных техник и редких продуктов. Запечённая свиная грудинка хорошо хранится, легко нарезается и подходит как самостоятельная закуска или альтернатива колбасным изделиям на праздничном столе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вкус моркови по-корейски зависит от точных пропорций — кулинары 22.12.2025 в 17:54
Секрет хруста не в специях: вот что нужно сделать с морковью по-корейски в самом начале

Почему морковь по-корейски не всегда получается сочной и как точные пропорции, правильное маринование и горячее масло влияют на вкус и текстуру салата.

Читать полностью » Маринад может испортить мясо — бренд-шеф Даутов 22.12.2025 в 16:52
Готовили правильно, а мясо как подошва: причина совсем не в прожарке

Бренд-шеф сети Горбуфеты Рустам Даутов рассказал Pravda.Ru, как пожарить мясо так, чтобы оно получилось мягким.

Читать полностью » Свиные ребрышки можно подать целиком или порционно на новогоднем столе — кулинары 22.12.2025 в 13:03
Если не хочется стоять у плиты в Новый год — это горячее выручает всегда

Свиные ребрышки могут стать главным блюдом новогоднего стола. Рассказываем, как приготовить их заранее, сохранить сочность и подать эффектно.

Читать полностью » Запекание кролика при 200 градусах сохраняет его диетические свойства — повар 22.12.2025 в 9:32
Секретное правило вымачивания, чтобы новогодний ужин был идеальным: это вам не обычный рецепт

Кролик в сливочном соусе с грибами, запечённый в духовке, сочетает диетическое мясо, нежную текстуру и насыщенный вкус без лишних калорий.

Читать полностью » В яичном ликёре советуют смешавать бурбон коньяк и тёмный ром — Simply Recipes 22.12.2025 в 5:42
Этот домашний ликёр возвращает праздник за один вечер — рецепт не стареет уже 40 лет

Узнайте, как приготовить яичный ликёр по классическому рецепту Марты Стюарт! Праздничное наслаждение с богатым вкусом и расслабляющей атмосферой.

Читать полностью » Запечённые овощи делают селёдку под шубой плотнее и ярче по вкусу — повара 22.12.2025 в 1:44
Раньше собирал шубу неправильно — теперь салат съедают первым

Какой слой в "селёдке под шубой" делать первым, почему стоит запекать овощи и какие приёмы помогают сделать салат сочнее и гармоничнее по вкусу.

Читать полностью » Пирожки с колбасой и сыром готовят из слоёного теста за 25 минут — кулинары 21.12.2025 в 22:37
Когда нет времени, а хочется по-домашнему: пирожки, которые спасают любой вечер

Простые пирожки с колбасой и сыром из слоёного теста готовятся быстро, не требуют сложных ингредиентов и подойдут для дома, гостей и перекуса.

Читать полностью » Салат из пекинской капусты с огурцом и яйцом подходит для повседневного меню — повар 21.12.2025 в 16:29
Готовил салат года и даже не подозревал: обычные продукты, а вкус — просто вау

Лёгкий салат из пекинской капусты с огурцом и яйцом — простое и свежее решение для повседневного меню, которое готовится за считанные минуты.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Самарканд сочетает архитектуру эпохи Темура и современную городскую жизнь — гиды
Авто и мото
Водителям без ОСАГО грозит штраф 5000 рублей за повторное нарушение — ГИБДД
Спорт и фитнес
Полуфабрикаты повышают риск ожирения и болезней сердца — диетологи
Садоводство
Комнатные растения зимой теряют силу — цветоводы
Дом
Бытовая техника расходует электричество в режиме ожидания — эксперты по быту
Красота и здоровье
Фруктоза повысила чувствительность иммунных клеток к бактериям — Redox Biology
Питомцы
Кошкам для родов нужны пеленки и антисептики — ветеринары
Наука
Учёные связали большинство выбросов китов с болезнями — UH Manoa
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet