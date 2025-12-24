Беру свиную грудинку и обмазываю этим соусом — мясо получается сочным и съедается первым
Запечённая свиная грудинка — это универсальная мясная закуска, которая одинаково хорошо подходит как для праздничного стола, так и для семейного ужина. Рецепт основан на использовании недорогой части свинины и насыщенной обмазки, которая одновременно заменяет маринад, соль и специи. Мясо получается сочным внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Об этом пишет дзен-канал "Розовый баклажан".
Выбор мяса
Для приготовления используется свиная грудинка весом около 400 г. Подходит как более постный, так и более жирный вариант — структура блюда от этого не пострадает. Важно, чтобы кусок был цельным, без необходимости надрезов или шпигования. Дополнительная подготовка мяса не требуется.
Состав обмазки и её роль
Обмазка — ключевой элемент рецепта. Она формирует вкус, аромат и текстуру готового блюда. Все ингредиенты смешиваются в одной миске до однородности:
-
томатная паста
-
дижонская горчица
-
аджика
-
мёд
-
соевый соус
-
свежий чеснок
-
зира или тмин
-
сладкая паприка
Количество компонентов важно сохранять без сокращений, так как именно баланс вкусов даёт нужный результат. Обмазка должна покрывать мясо плотным слоем со всех сторон.
Подготовка и запекание
Мясо полностью покрывают соусом, после чего заворачивают в двойной слой фольги. Заготовку перекладывают на противень и запекают в два этапа:
-
45 минут при 200 °C в закрытой фольге;
-
15 минут при той же температуре с раскрытой фольгой для образования корочки.
Время указано для небольшого куска. При увеличении веса допускается незначительно увеличить первый этап и слегка снизить температуру.
Готовность и подача
Готовое мясо имеет подсохшую снаружи корочку, под которой сохраняется мягкая и сочная текстура. Дополнительного соления и перчения не требуется — соевый соус и аджика обеспечивают достаточную насыщенность вкуса. Закуску рекомендуется полностью охладить в холодильнике и подавать в холодном виде, нарезая ломтиками любой толщины.
Ингредиенты и пропорции
-
Свиная грудинка — 400 г
-
Томатная паста — 1 ст. л.
-
Горчица — 1 ст. л.
-
Аджика — 1 ст. л.
-
Мёд — 1 ст. л.
-
Соевый соус — 1 ст. л.
-
Чеснок — 2 зубчика
-
Зира или тмин — 1 ч. л.
-
Сладкая паприка — 1 ч. л.
Этот рецепт позволяет получить выразительное и насыщенное блюдо без сложных техник и редких продуктов. Запечённая свиная грудинка хорошо хранится, легко нарезается и подходит как самостоятельная закуска или альтернатива колбасным изделиям на праздничном столе.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru