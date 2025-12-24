Беру свиную грудинку и обмазываю этим соусом — мясо получается сочным и съедается первым

Запечённая свиная грудинка — это универсальная мясная закуска, которая одинаково хорошо подходит как для праздничного стола, так и для семейного ужина. Рецепт основан на использовании недорогой части свинины и насыщенной обмазки, которая одновременно заменяет маринад, соль и специи. Мясо получается сочным внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Об этом пишет дзен-канал "Розовый баклажан".

Выбор мяса

Для приготовления используется свиная грудинка весом около 400 г. Подходит как более постный, так и более жирный вариант — структура блюда от этого не пострадает. Важно, чтобы кусок был цельным, без необходимости надрезов или шпигования. Дополнительная подготовка мяса не требуется.

Состав обмазки и её роль

Обмазка — ключевой элемент рецепта. Она формирует вкус, аромат и текстуру готового блюда. Все ингредиенты смешиваются в одной миске до однородности:

томатная паста

дижонская горчица

аджика

мёд

соевый соус

свежий чеснок

зира или тмин

сладкая паприка

Количество компонентов важно сохранять без сокращений, так как именно баланс вкусов даёт нужный результат. Обмазка должна покрывать мясо плотным слоем со всех сторон.

Подготовка и запекание

Мясо полностью покрывают соусом, после чего заворачивают в двойной слой фольги. Заготовку перекладывают на противень и запекают в два этапа:

45 минут при 200 °C в закрытой фольге;

15 минут при той же температуре с раскрытой фольгой для образования корочки.

Время указано для небольшого куска. При увеличении веса допускается незначительно увеличить первый этап и слегка снизить температуру.

Готовность и подача

Готовое мясо имеет подсохшую снаружи корочку, под которой сохраняется мягкая и сочная текстура. Дополнительного соления и перчения не требуется — соевый соус и аджика обеспечивают достаточную насыщенность вкуса. Закуску рекомендуется полностью охладить в холодильнике и подавать в холодном виде, нарезая ломтиками любой толщины.

Ингредиенты и пропорции

Свиная грудинка — 400 г

Томатная паста — 1 ст. л.

Горчица — 1 ст. л.

Аджика — 1 ст. л.

Мёд — 1 ст. л.

Соевый соус — 1 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Зира или тмин — 1 ч. л.

Сладкая паприка — 1 ч. л.

Этот рецепт позволяет получить выразительное и насыщенное блюдо без сложных техник и редких продуктов. Запечённая свиная грудинка хорошо хранится, легко нарезается и подходит как самостоятельная закуска или альтернатива колбасным изделиям на праздничном столе.