Блины
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under Public domain
Артём Соколов Опубликована сегодня в 12:30

Перестал стоять у плиты ради блинов — всё решает один простой способ

Уже меньше через неделю начинается Масленичная неделя, а значит самое время запасаться необычными и удобными рецептами блинов. Классические блины любят почти все, но сам процесс их приготовления редко ассоциируется с быстрым завтраком. Стоять у плиты, следить за каждой порцией и вовремя переворачивать — удовольствие скорее выходного дня. Альтернатива, которая всё чаще появляется на домашних кухнях, решает эту проблему за один шаг.

Почему блины из духовки меняют привычный подход

Блины, запечённые в духовке, избавляют от необходимости готовить по одному. Всё тесто выливается сразу на противень, а остальное время можно посвятить утренним делам. Такой способ особенно удобен в будни, когда важно накормить семью быстро и без лишнего напряжения.

Ещё одно преимущество — равномерная текстура. Тесто пропекается одинаково по всей поверхности, без пересушенных краёв и сырых участков. В результате получается воздушный, мягкий блин, который легко нарезается на порции и подходит как для сладкой, так и для солёной подачи.

Универсальность вкусов и подач

Запечённый блин легко адаптируется под сезон и настроение. В сладком варианте в тесто часто добавляют корицу, ваниль, цедру цитрусовых или тёртое яблоко. В нейтральной версии он становится основой для сытных блюд с сыром, ветчиной, овощами или творожными начинками.

Такой формат удобен и для завтрака, и для лёгкого ужина. Один противень позволяет накормить сразу несколько человек, не увеличивая время приготовления.

Как приготовить блины без формы

Базовый рецепт максимально простой и не требует редких ингредиентов. Он подойдёт для тех дней, когда хочется домашней еды без сложных этапов и длительной подготовки.

Для теста понадобятся:

  1. пшеничная мука — около 160 г;
  2. яйца — 2 штуки;
  3. молоко — примерно 400 мл;
  4. сахар — 3 столовые ложки;
  5. растительное или сливочное масло — 3 столовые ложки;
  6. щепотка соли.

Все ингредиенты смешивают до однородной консистенции. Готовое тесто выливают на противень с высокими бортиками, предварительно смазанный маслом.

Температура и время выпечки

Духовку разогревают до 200 градусов. Блин выпекается в среднем 20-30 минут, пока поверхность не станет румяной и слегка золотистой. Точное время зависит от особенностей духовки и толщины слоя теста, поэтому ориентироваться стоит на цвет и плотность поверхности.

После выпечки блюду дают немного остыть, чтобы структура стабилизировалась, затем нарезают на квадраты или полоски и подают к столу.

Сладкий и сытный варианты

В чешской традиции такой блин часто подают в сладком виде — с фруктами, джемом, творожным кремом или лёгкой сливочной начинкой. Однако не менее удачным он получается и в несладкой версии, где выступает основой для солёных добавок и соусов.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

