Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тушёная баранина с черносливом
Тушёная баранина с черносливом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 9:03

Зачем мариновать мясо для праздника часами? Новогодняя корейка готовится так — пальчики оближешь

Запеченная баранья корейка с чесноком и розмарином сохраняет сочность — повар

Нежная баранья корейка с выразительным ароматом специй — блюдо, которое легко превращает обычный ужин в маленькое торжество. При запекании в духовке мясо получается мягким, сочным и буквально отделяется от косточки, а подача смотрится по-настоящему эффектно. Для приготовления не нужно сложных соусов или редких ингредиентов: достаточно корейки, специй и фольги. Об этом сообщает 1000. menu.

Что важно знать перед приготовлением корейки

Баранью корейку можно запекать одним куском или разделить на порционные части — оба варианта удобны, просто результат будет немного отличаться по подаче. Цельный кусок выглядит более празднично, а нарезанные порции легче распределить по тарелкам и быстрее промариновать. В рецепте используются готовые специи для баранины, что экономит время, но при желании можно собрать смесь самостоятельно — главное, чтобы она не перебивала вкус мяса, а подчёркивала его.

Перед маринованием корейку обязательно промывают. На мясе часто остаются мельчайшие осколки костей, особенно если оно было рубленым. После промывки мясо тщательно обсушивают бумажными полотенцами: влажная поверхность хуже удерживает масло и специи, а маринад будет скатываться, вместо того чтобы впитываться — как и при приготовлении свинины целиком в духовке.

Маринад: простая база, которая делает вкус ярче

Основа ароматной смеси — оливковое масло, чеснок и сухие специи. В просторной миске масло соединяют с приправой для баранины, сушёным розмарином, солью и свежемолотым чёрным перцем. Чеснок очищают и выдавливают прямо в масло, после чего всё перемешивают до однородности. Такой маринад хорош тем, что масло помогает специям раскрыться в процессе нагрева, а чеснок придаёт мясу узнаваемую пикантность без лишней остроты.

Получившимся соусом тщательно натирают каждый кусочек корейки со всех сторон. Важно не торопиться: чем равномернее слой маринада, тем красивее и насыщеннее получится готовое мясо. Остатки смеси не выбрасывают — ими удобно дополнительно полить корейку перед запеканием.

Запекание в фольге и финальная корочка

Замаринованное мясо выкладывают на лист фольги и заворачивают так, чтобы сок не вытекал во время запекания. Фольга помогает сохранить влагу, поэтому корейка получается мягкой и не пересыхает даже при высокой температуре. Заготовку помещают в металлическую форму и отправляют в духовку, заранее разогретую до 200 °C, примерно на один час.

Отдельно подчёркивается важный момент с формой: если использовать стекло или керамику без наполнения, они могут треснуть от нагрева. Металлическая посуда в этом смысле безопаснее и не реагирует на перепады температуры. После часа запекания верхний слой фольги снимают и оставляют мясо в духовке ещё на десять минут — этого достаточно, чтобы поверхность слегка подрумянилась. Дольше держать не стоит: корейка начнёт терять сочность, а пересушенная баранина становится жёсткой.

Подают корейку горячей, чаще всего с простым гарниром. Свежие овощи подходят идеально: они добавляют лёгкости и оттеняют насыщенный вкус мяса. Такой рецепт удобен тем, что выглядит празднично, готовится без сложных техник и позволяет получить стабильный результат даже без большого кулинарного опыта — как и запечённая говядина в рукаве.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Торт Наполеон без выпечки можно приготовить из слоёного печенья ушки — повар вчера в 0:57
Челюсть отвисает у всех: такой Наполеон готовится за минуты, а выглядит как шедевр

"Наполеон" без духовки: слоёные "ушки" и воздушный заварной крем. Как сварить крем без комков и собрать торт, похожий на классический.

Читать полностью » Раздавливание брокколи усиливает хруст при запекании — Tasting Table 01.01.2026 в 23:48
Хрустящая брокколи получается без жарки — главное не пропустить одну мелочь перед духовкой

Устали от пресного вкуса брокколи? Откройте секрет, как превратить ее в хрустящую закуску с карамелизированными краями и нежным ароматом сыра.

Читать полностью » Прогрев яиц с сахаром дал устойчивую массу для бисквита — кулинары 01.01.2026 в 19:02
Бисквит больше не оседает — изменил один этап и корж вырос как в детстве

Воздушный бисквит без оседания и сухости: простой и надёжный способ, который помогает получить высокий корж даже тем, у кого раньше не получалось.

Читать полностью » Итальянцы связывают новогодние блюда с достатком и удачей — соцсети 01.01.2026 в 15:03
Эти продукты в Италии едят только в одну ночь — и ждут от них богатства и удачи

Итальянский Новый год — это не только праздник, но и язык символов. Какие блюда приносят удачу и почему меню Capodanno продумывают до мелочей.

Читать полностью » Запекание целой курицы с медом и маслом обеспечивает хрустящую корочку — повар 01.01.2026 в 11:55
Эта курица украсит любой новогодний стол: делаю так, чтобы мясо было сочным, а кожица — с хрустом

Курица целиком в духовке с медовым маринадом: минимум усилий, максимум вкуса. Как добиться хрустящей корочки и сочного мяса дома.

Читать полностью » Serious Eats фиксирует рост интереса к десертам для одного 01.01.2026 в 7:43
Десерты "для одного" спасают вечер — выбрала 3 рецепта и перестала покупать сладкое в магазине

В 2025 году читатели выбирали простые и эффектные десерты, которые быстро готовятся и радуют вкусом. Узнайте о самых востребованных рецептах!

Читать полностью » Водяной гнёт сохраняет хруст огурцов после вскрытия банки — кулинары 01.01.2026 в 3:49
Открытые соленья больше не портятся — кладу это в банку и забываю о плесени

Как сохранить открытые соленья свежими на месяцы: простой кухонный приём без перекладывания и лишних хлопот, который защищает заготовки от порчи.

Читать полностью » Советские способы хранения продуктов продлевают свежесть без техники — соцсети 31.12.2025 в 22:34
Эти способы хранения из СССР считали пережитком — а теперь они работают лучше пластика

Проверенные советские способы хранения продуктов снова актуальны: почему зелень, хлеб и овощи служат дольше без контейнеров и техники.

Читать полностью »

Новости
Наука
Основная часть рельефа Земли находится под поверхностью океана — Earth
Авто и мото
Следы алкоголя в организме фиксируются дольше ожидаемого — автоюрист
Наука
Палеонтологи нашли позвонки гигантской акулы в формации Дарвина — Communications Biology
Наука
Исследователи датировали череп денисовца возрастом 146 тысяч лет — РИА Новости
Наука
Археологи нашли кремированное захоронение женщины в скальном убежище — Science Advances
Наука
Учёные зафиксировали 98 фундаментов внутри внутреннего кольца городища — Antiquity
Наука
Астрономы вычислили массу и расстояние до планеты-изгоя без звезды — Science
Туризм
Лёд в напитках и уличная еда могут стать причиной проблем в Таиланде - ТурПром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet