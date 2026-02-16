Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Челка
Челка
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 19:05

Чёлка меняет геометрию овального лица — выберите не ту, и баланс исчезнет

Форма лица — отправная точка для любой стрижки, особенно если речь идёт о чёлке. Именно она ближе всего к чертам и способна как смягчить, так и подчеркнуть геометрию. Овальное лицо считается наиболее сбалансированным, но даже ему подходят не все варианты одинаково хорошо. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Почему овальная форма — универсальная

Овальное лицо слегка вытянуто по сравнению с круглым и отличается мягкими, плавными линиями. Благодаря пропорциональности верхней и нижней частей оно гармонично сочетается с разными стрижками и текстурами. Однако правильно подобранная чёлка способна усилить этот баланс и сделать образ более выразительным.

Важно учитывать структуру волос, плотность и привычный способ укладки. Чёлка не должна "перегружать" лоб или ломать естественное движение прядей — её задача деликатно обрамлять лицо.

Шесть вариантов, которые работают лучше всего

  1. Длинная чёлка-занавес
    Это один из самых универсальных вариантов. Разделённая по центру или слегка смещённая вбок, она мягко скользит по диагонали, создавая движение и подчёркивая скулы. Такой силуэт поддерживает естественную плавность овала и легко укладывается.
  2. Кудрявая чёлка
    Если волосы волнистые или кудрявые, лёгкая текстурная чёлка выглядит органично. Лучше выбирать удлинённую версию, чтобы сохранить контроль при укладке. Она создаёт полупрозрачный эффект на лбу и мягко акцентирует взгляд.
  3. Короткая графичная чёлка
    Для прямых волос подойдёт чёткая, короткая линия — так называемые sci-fi bangs. Она подчёркивает геометрию стрижки и добавляет образу смелости. Такой вариант усиливает структурность и делает силуэт более выразительным.
  4. Рваная волнистая чёлка
    Немного неравномерная по центру и более лёгкая по краям, она создаёт ощущение движения. Этот вариант особенно хорош для слегка волнистых волос: пряди естественно ложатся вдоль лба, не утяжеляя причёску.
  5. Длинная боковая чёлка
    Смещённая в одну сторону, она добавляет динамики и лёгкого контраста к гармоничной форме овала. Такой вариант помогает изменить акцент, не нарушая пропорций лица.
  6. Плотная удлинённая чёлка
    Овальная форма позволяет экспериментировать с более выразительными вариантами. Длинная и густая чёлка смотрится эффектно, если начинается достаточно высоко — это создаёт вертикальный баланс и сохраняет пропорции.

Выбор чёлки для овального лица — это не столько коррекция, сколько способ подчеркнуть естественную гармонию. Важно учитывать текстуру волос и желаемый характер образа: от мягкого и романтичного до графичного и смелого. Именно в этих нюансах чёлка превращается в стратегический элемент стиля.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

