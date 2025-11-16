Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Терраса на свежем воздухе
Терраса на свежем воздухе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 19:16

Беру мыло и губку — и уличная мебель снова как новая: никаких хлоров и чудо-средств

Джейд Пайпер: безопасная чистка продлевает срок службы уличной мебели на несколько лет

Мы часто относимся к уличной мебели проще, чем к домашней. Однако терраса и веранда — это часть интерьера, а столы и кресла под навесом стоят недёшево. Чтобы любимые предметы прослужили дольше, важно правильно за ними ухаживать и не использовать агрессивные средства.

"Многие продукты кажутся полезными, но на деле наносят больше вреда, чем пользы", — отметила операционный менеджер компании BetterCleans Джейд Пайпер.

Вместе с ней и экспертом по уличным пространствам Энди Ву, основателем Backyard Oasis, разбираемся, какие шесть ошибок чаще всего совершают владельцы садовой мебели.

1. Автомобильный воск

Автовоск создаёт блеск и защиту — но только для машин.

"Я понимаю, почему людям хочется придать мебели зеркальный блеск, но этот продукт просто не предназначен для таких поверхностей", — пояснила Джейд Пайпер.

Автовоск связывается с автомобильной краской и не подходит для дерева, пластика или металла. Вместо защиты он может вызвать липкость или неравномерное потемнение покрытия. Для уличной мебели лучше использовать специальные кондиционеры для дерева или масла с УФ-защитой.

2. Ацетон и другие растворители

Жидкость для снятия лака действительно спасает маникюр, но для мебели она губительна.

"Ацетон разрушает волокна и защитные покрытия, особенно те, что обеспечивают влагостойкость и устойчивость к ультрафиолету", — предупредила Джейд Пайпер.

Если на ткани или поверхности появилось пятно, используйте мягкое моющее средство или мыльный раствор. Растворители могут повредить текстиль, краску или даже металл, особенно если мебель стоит на солнце.

3. Хлорсодержащие отбеливатели

"Хлор не просто очищает — он разрушает натуральные масла в дереве и вызывает выцветание тканей", — отметил основатель Backyard Oasis Энди Ву.

Отбеливатель делает волокна хрупкими и ускоряет растрескивание древесины. Лучшее решение — мягкое мыло и вода.

"Обычное мыло очищает не хуже, но не вредит поверхности", — добавил Энди Ву.

По словам эксперта, он часто использует жидкость для посуды Dawn - она безопасно удаляет жир и налёт даже с подушек и металлических рам.

4. Жёсткие щётки и абразивные губки

Чрезмерная усердность тоже может повредить мебель. Щётки с жёсткой щетиной или металлические губки царапают дерево, смолу и металл.

"Даже микротрещины делают мебель уязвимой к выгоранию, плесени и растрескиванию", — объяснила Джейд Пайпер.

Используйте мягкую губку, микрофибру или щётку с короткой мягкой щетиной. Так вы удалите грязь, не разрушая покрытие.

5. Универсальные чистящие средства

Маркетинг обещает, что универсальные спреи подходят "для всего". Но специалисты предупреждают: это заблуждение.

"Дерево, металл и пластик требуют разного ухода — универсальное решение не справится", — подчеркнул Энди Ву.

Такие средства часто содержат спирты, аммиак или кислоты, которые портят лак и оставляют разводы. Простое мыло или раствор из нескольких капель жидкости для посуды и тёплой воды — безопаснее и эффективнее.

6. Мойки высокого давления

На дорожках и заборах мощная струя воды работает отлично, но с мебелью — совсем другое дело.

"Мойка высокого давления подходит для бетона и плитки, но не для дерева, ротанга или ткани", — объяснила Джейд Пайпер.

Сильное давление вымывает краску, разрушает структуру волокон и может "разлохматить" плетёные элементы.

"Лучше просто использовать садовый шланг — он смоет грязь без риска повреждений", — добавила она.

Сравнение: что нельзя использовать и чем заменить

Опасное средство Почему вредно Безопасная альтернатива
Автовоск Делает поверхность липкой и тусклой Средство для защиты дерева или пластика
Ацетон Разрушает волокна и покрытия Мягкий мыльный раствор
Хлор Вызывает выцветание и трещины Нежное моющее без отбеливателя
Жёсткая щётка Царапает поверхность Мягкая губка или щётка
Универсальные спреи Несовместимы с разными материалами Жидкость для посуды и вода
Мойка высокого давления Разрушает структуру мебели Садовый шланг, мягкое ополаскивание

Советы шаг за шагом

  1. Определите материал мебели. Перед чисткой уточните, из чего она сделана — дерево, металл, пластик или текстиль.

  2. Смешайте мягкий раствор. В ведре воды разведите немного мыла.

  3. Протирайте круговыми движениями. Используйте мягкую губку или ткань.

  4. Смойте водой из шланга. Не применяйте струю под высоким давлением.

  5. Высушите на воздухе. Избегайте прямых солнечных лучей, чтобы не было пятен.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Применить хлорный отбеливатель.
    Последствие: Выцветание, трещины.
    Альтернатива: Раствор мягкого мыла.

  2. Ошибка: Почистить металлической щёткой.
    Последствие: Царапины и ржавчина.
    Альтернатива: Мягкая губка или щётка с нейлоном.

  3. Ошибка: Использовать мойку высокого давления.
    Последствие: Повреждение волокон ротанга или ткани.
    Альтернатива: Обычный шланг с распылителем.

А что если мебель уже пострадала?

Если покрытие поблекло, нанесите масло для наружных работ или лак с УФ-фильтром. Для пластиковых элементов подойдёт кондиционер с защитой от трещин. А если ткань обесцветилась — купите новые чехлы: это дешевле, чем менять весь комплект.

Плюсы и минусы мягкой чистки

Подход Плюсы Минусы
Мягкая чистка Безопасно, продлевает срок службы Требует больше времени
Агрессивная чистка Быстрый результат Повреждает материалы

FAQ

Можно ли использовать спирт или уксус?
Только в сильно разведённом виде и не для дерева или ткани.

Как удалить плесень без хлора?
Смешайте воду, немного соды и каплю жидкости для посуды — обработайте мягкой щёткой.

Как часто чистить уличную мебель?
Раз в месяц в тёплый сезон и перед хранением на зиму.

Мифы и правда

Миф: Чем сильнее средство, тем чище результат.
Правда: Агрессивная химия разрушает покрытия, а не улучшает их вид.

Миф: Универсальное средство подходит для всех поверхностей.
Правда: У каждого материала свои требования к уходу.

Миф: Вода под давлением безопасна для всего.
Правда: Для пористых и деревянных поверхностей она губительна.

3 интересных факта

  1. Деревянная мебель теряет до 15 % прочности после трёх обработок хлором.

  2. Даже мягкие губки из абразива могут оставить микроцарапины на пластике.

  3. Мебель, очищаемая только водой и мылом, служит в среднем на 4 года дольше.

Исторический контекст

Первые комплекты садовой мебели появились в Европе ещё в XIX веке и изготавливались из кованого железа и тика. Их чистили мыльной водой и натирали воском на основе пчелиного жира. Со временем химические средства упростили уход, но стали разрушать материалы. Сегодня тренд возвращается к "мягкой уборке" — минимум химии, максимум заботы о долговечности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мария Муни: мягкие поверхности и ковры требуют регулярной очистки ферментными средствами сегодня в 17:50
Раньше тратила выходные на уборку, теперь — всего один час: всё дело в этих шести зонах

Иногда даже регулярная уборка оставляет за собой «слепые пятна». Эти шесть мест стоит проверить прямо сегодня — они точно нуждаются в вашей щётке и тряпке.

Читать полностью » Мэри Марлоу Леверетт: убирать веранду лучше в солнечный день — поверхности высыхают быстрее сегодня в 16:38
Сделала уборку на веранде за один день — теперь соседи заходят просто посмотреть на результат

После зимы и весенней пыльцы веранда выглядит уныло. Делюсь своим простым и эффективным способом вернуть ей свежесть и уют перед летом.

Читать полностью » Эшли Чалмерс: беспорядок не означает грязь — уборка и порядок выполняют разные функции сегодня в 15:33
Раньше убиралась по 3 часа, теперь трачу 15 минут в день — секрет в одном простом различии

Даже если кажется, что дом постоянно в беспорядке, это не значит, что он грязный. Разберёмся, чем уборка отличается от наведения порядка и как найти баланс между ними.

Читать полностью » Удаление пятен с матраса: простой способ очистки с содой и уксусом сегодня в 14:34
Как я избавилась от пятен на матрасе за полчаса: быстрые и эффективные методы

Узнайте, как быстро и эффективно очистить матрас от пятен и запахов всего за 30 минут с помощью доступных средств.

Читать полностью » Сода и лимонная кислота: как эффективно очистить столовые приборы из нержавейки сегодня в 12:29
7 хитростей, как я возвращаю блеск столовым приборам из нержавейки без химии

Узнайте, как эффективно почистить столовые приборы из нержавеющей стали с помощью простых домашних средств и вернуть им блеск.

Читать полностью » Оптимальная толщина дна и стенок чайника: это важно для равномерного нагрева сегодня в 9:20
Как я выбрала чайник, который прослужит долгие годы – полезные советы

Узнайте, как выбрать идеальный чайник для газовой плиты, учитывая материалы, объем и дополнительные функции, которые помогут сделать использование удобным и безопасным.

Читать полностью » Шаги для ручной заточки ножа: от грубой до финишной заточки сегодня в 8:16
Превратил тупой нож в острый за 10 минут: мои секреты заточки

Узнайте, как правильно заточить нож в домашних условиях и держать его острым с помощью простых шагов.

Читать полностью » Когда пора менять мочалку: признаки плесени, неприятного запаха и потери формы сегодня в 7:12
Когда пора менять мочалку? 3 главных совета, чтобы не навредить коже

Узнайте, как часто нужно менять мочалку, чтобы избежать неприятных запахов и бактерий, и как правильно ухаживать за разными видами мочалок.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Путеводитель по осени на Дальнем Востоке: где найти природу, как на картинке
Садоводство
Тропические комнатные растения сохраняют способность к размножению зимой
Спорт и фитнес
Расчёт женского пульса уточнён — мнение кардиолога Марты Гулати
Дом
Александр Тулс: удалить песок со дна бассейна можно обычной щёткой и сачком
Еда
Корица усиливает сладость кофейного аромата без сахара — производители
Садоводство
Выгонка тюльпанов зимой позволяет получить яркое праздничное цветение дома — Софья Корнилова
Наука
Эрозия почвы вызвала обрушение гробницы на английском кладбище — Филлери
Красота и здоровье
Таурин ускоряет восстановление после нагрузки — по данным диетолога Томасон Банн
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet