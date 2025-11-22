Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Утренняя пробежка на природе
Утренняя пробежка на природе
© https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 22:24

Осень — идеальное время для тренировок на улице: эти аксессуары изменят твою форму

Утяжелители увеличивают интенсивность тренировок и ускоряют сжигание калорий

Осень, как и лето — отличное время для активных тренировок на свежем воздухе. При минимальном наборе инвентаря вы можете заменить полноценные занятия в спортзале, наслаждаясь физической активностью на стадионе или спортивной площадке. Мы подготовили список необходимых аксессуаров, которые помогут сделать тренировки более разнообразными и эффективными.

1. Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9

Этот фитнес-браслет не только стильный, но и функциональный, идеально подходящий для тренировок на улице. Он поможет отслеживать пульс, время, интенсивность тренировки и преодоленную дистанцию во время бега или ходьбы. Также Xiaomi Smart Band 9 оснащен датчиками для мониторинга сердечного ритма, уровня кислорода в крови, качества сна и других показателей здоровья.

Особенности:

  • Более 150 спортивных режимов.

  • Пиковая яркость AMOLED-дисплея 1200 нит для удобного использования на солнце.

  • Автономная работа до 21 дня на одном заряде.

  • Высокая пыле- и влагозащищенность.

Цена: 2762 рубля.

2. Умная скакалка Kitfort

Скакалка — это отличное кардио-упражнение для тренировки на улице. Умная скакалка Kitfort отличается от обычной тем, что она умеет отслеживать время, скорость, количество прыжков и сжигаемые калории, синхронизируясь с приложением для более подробной информации о тренировке.

Особенности:

  • Регулируемая длина троса, подходящая для любого роста.

  • Дисплей на ручке с тремя режимами работы.

  • Чехол для удобного хранения.

  • Работает от батареек AAA (входит в комплект).

Цена: 970 рублей.

3. Подвесные петли для функционального тренинга

Подвесные петли — это универсальный тренажер для силовых тренировок на улице, который позволяет заменить множество тренажеров. Они идеально подходят для тренировки всех групп мышц, включая мышцы кора, рук, ног, а также развивают выносливость и гибкость.

Особенности:

  • Легко крепятся на перекладине с помощью карабина.

  • Подходят для интенсивных нагрузок и развития мышц.

  • Помогают избежать нагрузки на позвоночник.

Цена: 1946 рублей.

4. Мини-эспандеры для фитнеса

Эспандеры — это отличная альтернатива тренажерам с весами. С помощью набора мини-эспандеров можно тренировать все группы мышц, а их компактный размер позволяет брать их с собой в любое место. Резинки создают дополнительное сопротивление, повышая эффективность тренировки.

Особенности:

  • Набор из 4 лент разного натяжения.

  • Подходят для новичков и опытных спортсменов.

  • Помогают улучшить рельеф и снизить вес.

Цена: 501 рубль.

5. Утяжелители для рук и ног

Утяжелители станут отличным дополнением к тренировкам на улице, увеличивая нагрузку на мышцы и ускоряя процесс сжигания калорий. Они подходят для кардио, силовых упражнений, йоги и растяжки, помогая улучшить силу, выносливость и общую физическую форму.

Особенности:

  • Наполнитель из песка, экологически чистый и устойчивый.

  • Покрытие из неопрена и полиуретана для долговечности.

  • Прочные швы для долгого использования.

Цена: 1234 рубля (комплект из 2 утяжелителей по 1,5 кг).

Сравнение инвентаря для тренировок на улице

Инвентарь Преимущества Недостатки
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Помогает отслеживать здоровье и результаты, длительное время работы Требует заряда, не для всех видов спорта
Умная скакалка Kitfort Кардио тренировка, контроль за результатами Требует некоторой практики для выполнения
Подвесные петли Многофункциональность, тренировка всех групп мышц Требуют подходящей опоры для крепления
Мини-эспандеры Легкие и компактные, подходят для всех групп мышц Ограниченная нагрузка для опытных спортсменов
Утяжелители Увеличивают эффективность тренировок, подходят для разных упражнений Могут быть неудобными для длительных занятий

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Пропуск разминки перед тренировкой.

    • Последствие: Повышенный риск травм, ухудшение результатов.

    • Альтернатива: Всегда начинайте с разминки, чтобы подготовить тело к нагрузке.

  2. Ошибка: Использование слишком большого веса с помощью утяжелителей.

    • Последствие: Переутомление мышц, нарушение техники.

    • Альтернатива: Начинайте с умеренных весов, постепенно увеличивая нагрузку по мере привыкания.

  3. Ошибка: Игнорирование технико-опасных упражнений с скакалкой.

    • Последствие: Усталость, плохая координация и возможные травмы.

    • Альтернатива: Начинайте с базовых движений и постепенно увеличивайте сложность.

FAQ

Как выбрать правильный инвентарь для тренировок на улице?
Выбор зависит от ваших целей: для кардио-тренировок лучше подойдет скакалка, для силовых тренировок — петли и утяжелители, а для отслеживания результатов — фитнес-браслет.

Нужен ли дополнительный инвентарь для тренировок на улице?
Да, в зависимости от ваших целей и уровня подготовки, дополнительные аксессуары могут значительно улучшить эффективность тренировок.

Можно ли использовать эти аксессуары в домашних условиях?
Да, большинство из этих аксессуаров идеально подходят для тренировок как на улице, так и дома, что делает их универсальными и удобными.

Мифы и правда о тренировках на улице

Миф 1. Тренировки на улице менее эффективны, чем в спортзале.
Правда: С правильным инвентарем тренировки на улице могут быть такими же эффективными, как и в спортзале.

Миф 2. Нужно много инвентаря для полноценной тренировки на улице.
Правда: Для эффективных тренировок достаточно минимального набора аксессуаров, таких как скакалка, фитнес-браслет или подвесные петли.

Миф 3. Только кардио-тренировки полезны для физической формы.
Правда: Силовые тренировки и тренировки с утяжелителями также важны для поддержания здоровья и физической формы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Домашняя гребля с эспандером укрепляет мышцы спины и пресса — врачи сегодня в 9:10
Села на пол и взяла эспандер — теперь руки и спина будто после спортзала

Узнайте, как заменить гребной тренажёр обычным эспандером и прокачать всё тело дома — от рук до пресса, без лодки и спортзала.

Читать полностью » Бегуны повысили выносливость на марафоне с помощью питания — диетолог Антонуччи сегодня в 8:10
Всегда уставала на пятом километре, пока не узнала главный секрет питания бегуна

Автор делится личным опытом подготовки к марафону, рассказывая, как питание влияет на самочувствие и результат, и какие ошибки стоит избегать.

Читать полностью » Упражнение Ведьмино зелье укрепляет мышцы кора — фитнес-тренер Сара Хейли сегодня в 7:10
Всего одно упражнение — и любимое платье садится идеально по фигуре

Хэллоуин — отличный повод добавить немного волшебства в свои тренировки. Простое упражнение от Сары Хейли поможет быстро сделать пресс крепким и выразительным.

Читать полностью » Приседания реверанс улучшили баланс и осанку — фитнес-эксперт Эми Диксон сегодня в 6:10
Приседаю по-новому — и тело стало стройнее, чем после марафона

Три эффективных упражнения, которые помогут подтянуть и округлить ягодицы без хирургии и спортзала. Простая методика, дающая видимый результат.

Читать полностью » Подтверждена передача бактерий через пот и поверхности в спортзалах — эксперты сегодня в 5:10
Нашла способ убрать бактерии с тренажёров — теперь не боюсь чужих полотенец

Многие забывают, что спортзал — это не только место для тренировок, но и пространство личных границ. Разбираемся, как соблюдать этикет.

Читать полностью » Жим штанги лежа активирует грудные мышцы и плечи — фитнес-тренер сегодня в 4:11
Вижу, как мои мышцы растут: 10 секретов жима штанги лежа, которые обычно использую

Жим штанги лежа — ключевое упражнение для верхней части тела, важно освоить правильную технику для достижения лучших результатов.

Читать полностью » Балансирующие позы улучшили координацию и внимание — тренеры йоги сегодня в 4:10
Полежала на коврике для йоги пять минут — и усталость будто рукой сняло

Йога помогает найти внутреннее равновесие и восстановить связь между телом и разумом. Узнайте, как несколько простых поз способны изменить восприятие себя.

Читать полностью » Подъемы коленей сидя эффективны для снижения жира на животе — фитнес-тренеры сегодня в 3:37
Приседания со стулом — худею быстрее, чем от обычных тренировок на полу

Упражнения на стуле — это доступный и эффективный способ привести живот в тонус. Узнайте, как правильно тренироваться и добиться результата без нагрузок на суставы.

Читать полностью »

Новости
Еда
Авокадо придаёт Кобб-салату кремовую текстуру — диетологи
УрФО
В Челябинске возбудили дело за незаконный вылов раков на Смолино — прокуратура
СФО
Бурильщики получают в среднем 200 тысяч рублей в ХМАО — Авито Работа
Красота и здоровье
Современные коллекции делают шерстяные куртки частью стиля, сообщают стилисты
Туризм
Блогер Лисейкина рассказала, как действовать при задержке рейса по плану «ковер»
Наука
Нанокристаллы перовскита в стекле впервые показали спиновый шум — СПбГУ
Дом
Борная кислота против тараканов безопасна при наличии питомцев — эксперты
Авто и мото
Мороз на 25% увеличивает вязкость масла в муфте — автоэксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet