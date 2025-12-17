Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
марафон зимой
© freepik.com by gpointstudio is licensed under GNU Free Documentation License
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 7:10

С утра выхожу на прогулку — и настроение взлетает на весь день, вот почему

Прогулки на свежем воздухе снизили уровень стресса — физиологи

Весной можно не ограничиваться спортзалом — природа сама предлагает множество способов оставаться в форме. Прогулки, игры, экстремальные приключения и спокойные занятия на свежем воздухе помогают не только сжечь калории, но и улучшить настроение. Активный отдых становится трендом среди тех, кто выбирает здоровье и удовольствие от движения. Об этом сообщает издание Fitness Magazine.

Свежий воздух вместо спортзала

Весенние тренировки под открытым небом помогают восстановить энергию после зимы. Замена стандартных занятий на улице делает упражнения эффективнее: мышцы работают активнее, а организм получает больше кислорода. Даже привычные виды активности — пробежка или езда на велосипеде - на природе превращаются в способ не только укрепить тело, но и снизить стресс. Многие специалисты отмечают, что смена обстановки стимулирует мотивацию и повышает уровень эндорфинов.

"Чередование видов активности позволяет задействовать разные группы мышц и ускоряет обмен веществ", — говорится в публикации Fitness Magazine.

Среди преимуществ уличных тренировок — свобода выбора и возможность адаптировать нагрузку под настроение. Один день можно посвятить йоге в парке, другой — игре в теннис, а выходные использовать для похода или катания на роликах.

Лучшие активности весны

На открытом воздухе можно найти занятие для любого уровня подготовки. Эксперты рекомендуют выбирать виды активности, где работает всё тело. Например:

  • Роликовые коньки — до 400 калорий за 30 минут

  • Скальное восхождение — около 350 калорий

  • Бег или быстрая ходьба — 160-320 калорий

  • Езда на велосипеде или пляжный волейбол — примерно 250 калорий

  • Плавание и дайвинг — до 220 калорий

Для тех, кто предпочитает более спокойный формат, подойдёт уход за садом, прогулка по парку или игра с мячом. Даже покос газона помогает тратить до 170 калорий за полчаса, что делает его неожиданно полезной тренировкой. Главное — не переусердствовать и выбирать нагрузку, соответствующую уровню подготовки.

Как составить свой план

Секрет эффективности — в разнообразии. Меняя формат тренировок, можно избежать привыкания и поддерживать интерес. Например, утреннюю пробежку легко заменить йогой, а выходные посвятить походу на природу или йоге на улице. Такой подход укрепляет сердечно-сосудистую систему и помогает проработать мышцы, которые редко задействуются при однотипных занятиях.

"Самое главное — получать удовольствие от процесса", — отмечается в материале издания. — "Когда тренировка становится частью удовольствия, результат приходит быстрее".

Помимо физической пользы, занятия на свежем воздухе развивают выносливость и улучшают самочувствие. Особенно эффективно совмещать активность с солнцем и природными пейзажами: так тело насыщается витамином D, а нервная система отдыхает.

Активный стиль жизни без скуки

Даже если нет возможности путешествовать или участвовать в марафонах, можно найти приключения рядом. Городские парки, набережные и дворы становятся площадками для фитнеса, а совместные тренировки с друзьями превращаются в приятную традицию. Постепенно привычка к движению становится естественной частью повседневной жизни.

Весна — отличное время, чтобы заменить стены спортзала свежим воздухом. Простые виды активности помогают вернуть энергию, укрепить тело и зарядиться позитивом на весь сезон. Главное — выбрать то, что приносит радость, и не останавливаться на достигнутом.

