Замёрзшая дверь автомобиля
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Рогов Опубликована сегодня в 18:53

Зимой не запускал двигатель три месяца — и угробил аккумулятор: теперь делаю так

Защитный чехол снижает вред от зимней стоянки на улице — автослесарь

Зимой многие водители ставят машину "на паузу" — кто-то из-за редких поездок, кто-то из-за погоды и реагентов. Но длительная стоянка без ухода может обернуться сюрпризами весной, причём неприятными и затратными. Особенно рискованно, когда автомобиль всю зиму проводит под открытым небом. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему зимняя стоянка без движения вредна в любом месте

Автослесарь подчёркивает: сам по себе долгий простой без запуска двигателя, прогрева и хотя бы минимального ухода не идёт машине на пользу. Когда автомобиль неделями стоит неподвижно, жидкости не циркулируют, в салоне накапливается влага, а узлы начинают "стареть" быстрее именно из-за бездействия. Весной это часто выливается в дополнительные хлопоты и расходы.

Если выбирать между гаражом и парковкой на улице, более безопасным вариантом считается гараж. Он защищает кузов и элементы подвески от снега, реагентов и соли, которые активно попадают на автомобиль зимой и ускоряют коррозию. Но даже гараж не отменяет необходимости следить за состоянием машины.

Что делать, если автомобиль зимует под открытым небом

Не у всех есть возможность поставить авто в закрытое помещение, и тогда важно компенсировать уличные риски уходом. Один из самых простых шагов — использовать защитный чехол. Он уменьшает влияние осадков и помогает сохранить кузов. Если чехла нет, машину придётся регулярно очищать от снега, чтобы не копить влагу и не перегружать кузов и детали лишним весом.

Отдельно в материале упоминается защита тормозных механизмов. При длительной стоянке ржавчина появляется быстрее, поэтому некоторые водители периодически обрабатывают тормозные узлы очистителем тормозов, чтобы снизить риск коррозии.

"Полностью оставлять автомобиль на долгую стоянку без пуска двигателя и ухода не рекомендуется", — отмечает автослесарь в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Зачем запускать двигатель и "катать" машину даже зимой

Чтобы техника не застаивалась, автомобиль советуют время от времени запускать и делать небольшой круг по парковке. Это помогает прогнать жидкости по системе, поддерживать рабочее состояние агрегатов и не давать тормозам окончательно "закиснуть". Плюс короткий прогрев позволяет подсушить салон, убрав часть влаги изнутри.

Ещё одна причина — аккумулятор. При длительном простое он может уйти в глубокий разряд, после чего восстановить его бывает сложно. Периодические запуски и небольшие поездки снижают этот риск и помогают сохранить батарею до весны.

Гараж тоже требует подготовки и правильных условий

Стоянка в гараже действительно проще: не нужно чистить машину от снега, меньше контакта с реагентами, кузов защищён от осадков. Но есть важный нюанс — вентиляция. Если воздух в помещении плохо циркулирует, влажность может накапливаться, а эффект окажется хуже, чем на улице. Поэтому перед зимовкой стоит убедиться, что в гараже нет сырости и есть нормальный обмен воздуха.

Перед тем как оставить автомобиль надолго, полезно устранить проблемные места, особенно повреждения лакокрасочного покрытия. Небольшой скол зимой быстро превращается в очаг коррозии, а весной может проявиться вспученной краской. Для гаражного хранения также советуют использовать чехол: он защищает машину от пыли, и после простоя не придётся начинать сезон с полноценной мойки.

В итоге зимовка под открытым небом сама по себе не приговор, но она требует дисциплины. Чем меньше ухода зимой, тем выше вероятность, что весной придётся вкладываться в то, что можно было предотвратить заранее.

