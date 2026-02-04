Дом выглядит аккуратно, но выдаёт возраст с порога: детали интерьера, которые застряли в 2010-х

Интерьер может выглядеть аккуратно и ухоженно, но при этом незаметно выдавать эпоху, в которой он был создан. Многие приёмы, считавшиеся модными десять-пятнадцать лет назад, сегодня читаются иначе и уже не совпадают с представлениями о современном доме. Об этом сообщает издание The Spruce.

Амбарные двери и эстетика фермерского дома

В 2010-х амбарные двери стали символом уюта и модного деревенского стиля, однако сегодня дизайнеры всё чаще называют их устаревшими. Основательница Beck Haus Interiors Ребекка Стауб подчёркивает, что этот элемент был частью краткосрочного тренда, который слишком активно тиражировался. В результате такие двери нередко выглядят чужеродно и перегружают интерьер.

"Когда-то они считались удачным решением, но зачастую они непрактичны с точки зрения уединения и звукоизоляции и визуально перегружают пространство", — говорит Дебора.

По мнению специалистов, сегодня предпочтение отдают более лаконичным конструкциям, которые не спорят с архитектурой дома и позволяют сохранить ощущение воздуха и порядка, особенно в помещениях, где важен визуальный баланс.

Обшивка стен и холодная серость

Обшитые вагонкой или панелями внахлёст стены также прочно ассоциируются с прошлым десятилетием. Стауб отмечает, что подобная отделка оправдана лишь в домах с историческим контекстом или в прибрежных интерьерах. В типовых квартирах она часто выглядит декоративным приёмом ради приёма и усиливает ощущение визуального шума, из-за которого пространство может казаться перегруженным и менее уютным, как это часто бывает, когда гостиная кажется меньше и грязнее без видимых причин.

Серые полы пережили похожий путь. Когда-то они считались универсальным фоном, но сегодня холодные оттенки всё чаще воспринимаются как плоские и безжизненные. Переизбыток серого — в отделке, мебели и текстиле — лишает интерьер глубины и тепла, делая его визуально утомляющим.

Белые кухни и акцентные стены

Полностью белые кухни долго ассоциировались с минимализмом и статусом, однако сейчас этот образ всё чаще выглядит предсказуемым. Основательница Alicia Roche Interiors Алисия Хассен считает, что такие пространства нередко кажутся "пустыми" и быстро теряют актуальность. Особенно явно эпоху 2010-х, по её словам, выдают белые прямоугольные фартуки без фактуры и нюансов.

Акцентные стены, популярные как компромисс между смелостью и осторожностью, тоже теряют позиции. Современный подход предполагает цельное оформление помещения, при котором цвет или узор работают на весь объём, а не на одну выбранную плоскость.

Открытые планировки и мебель набором

Открытые планировки, объединяющие кухню, гостиную и столовую, долго считались идеалом современного жилья. Однако опыт последних лет показал, что такие пространства не всегда отвечают реальным сценариям жизни. Всё больше внимания уделяется зонированию и возможности уединения, поскольку дом, перегруженный функциями, может незаметно вызывать усталость и ощущение давления, как это описывается в материале о том, почему дом начал давить и утомлять.

Завершают список устаревших решений мебельные гарнитуры, полностью подобранные в одном стиле и цвете. По словам Грегг, такие интерьеры выглядят безлико и напоминают шоурумы. Гораздо более живым оказывается пространство, собранное постепенно, из разных источников и с учётом личных привычек владельцев.

В итоге дизайнеры сходятся во мнении, что актуальный интерьер сегодня — это не следование моде, а внимательное отношение к пропорциям, материалам и образу жизни. Такой подход позволяет дому оставаться современным дольше и не быть привязанным к эстетике одного конкретного десятилетия.