Больше никаких шкафов-купе с ореховым оттенком: выбираю стильный и практичный вариант для дома!

Многие из нас хранят дома вещи, которые напоминают о теплых и значимых событиях. Однако, со временем эти предметы могут прийти в негодность, и встает вопрос: стоит ли их выбрасывать или найти замену? В этом материале мы подготовили советы по замене устаревших предметов интерьера, которые, возможно, уже не соответствуют современным стандартам, но при этом все еще могут быть полезными в вашем доме. Об этом рассказывает дзен-канал DOMEO.

1. Кухонный гарнитур

Когда речь идет о кухне, важно учитывать не только стиль, но и практичность, особенно когда дело доходит до рабочих поверхностей. Старомодные округлые столешницы ушли в прошлое, уступив место строгим квадратным формам. Однако не стоит торопиться с заменой кухни только из-за этого.

"Столешница — не самая большая проблема, но глянцевые фасады точно стоит менять", — советует эксперты.

Какие кухни выбрать взамен

Лучше всего выбирать кухню с матовыми покрытиями. Они выглядят более дорого и менее подвержены повреждениям, чем глянец. Помните, что базовые элементы кухонной мебели не теряют своей актуальности и через 10 лет. Простота и функциональность всегда в моде.

2. Шкафы-купе

Шкафы-купе, безусловно, экономят пространство, но их внешний вид часто вызывает разочарование. Особенно те старые модели с ореховым оттенком и множеством деталей вроде закругленных полок и надстроек.

Какие шкафы выбрать взамен

Оптимальным решением будет шкаф под потолок, который гармонично сливается со стеной и не привлекает слишком много внимания. Откажитесь от ярких цветов и сложных декоративных элементов. Если вам нужно больше места для хранения, попробуйте высокие шкафы с распашными дверцами, которые подчеркнут стиль вашего интерьера.

3. Диван-книжка

Этот тип диванов был крайне популярен в эпоху коммунальных квартир, когда пространство было ограничено. Однако с тех пор прошло много лет, и такие диваны уже не радуют своим внешним видом и комфортом.

Какие диваны выбрать взамен

Современные диваны-кровати отличаются удобными широкими спальными местами и высокой спинкой, что позволяет комфортно отдыхать. Подлокотники теперь тоже мягкие, что добавляет удобства. В тренде также диваны с окантовкой, но имейте в виду, что за такими моделями потребуется более частый уход.

4. Кресло-качалка

Кресло-качалка из старых коллекций с излишними декоративными элементами и тяжелым основанием давно утратило актуальность. Впрочем, если у вас есть ретро-модель из ротанга, её можно отреставрировать.

Какие кресла выбрать взамен

Выбирайте кресла с деревянным каркасом, которые смотрятся проще, но при этом остаются стильными. Идеально подходят кресла с тканевой обивкой нейтральных оттенков, без ярких рисунков и надписей. Это не только современно, но и практично.

5. Многоуровневый стол

Столы с несколькими уровнями и декоративными элементами выглядели актуально в прошлом, но сегодня они выглядят нелепо и часто создают ощущение беспорядка.

Какие столы выбрать взамен

Лучше всего обратить внимание на столы из натурального дерева или стилизованные под дерево. Форма стола должна быть простой — квадратной, прямоугольной или круглой. Ножки столов должны быть тонкими, почти невесомыми, что придаст мебели легкость и лаконичность.

Плюсы и минусы устаревших предметов интерьера

Плюсы:

Ностальгия. Старые вещи часто ассоциируются с воспоминаниями, придают дому уют и теплоту. Индивидуальность. Устаревшие предметы могут быть уникальными и не похожими на массовые изделия. Реставрация. Многие вещи можно отреставрировать, придав им новую жизнь.

Минусы:

Неактуальность. Некоторые предметы не соответствуют современным стандартам дизайна и функциональности. Износ. Вещи могут быть повреждены временем, и их восстановление может быть слишком дорогим или невозможным. Некомфорт. Некоторые старые предметы мебели, такие как диваны и кресла, могут быть неудобными и вредными для здоровья.

Популярные вопросы о замене устаревших предметов

Как понять, что пора заменять старую мебель?

Если ваша мебель уже не выполняет свою основную функцию, или же износ стал слишком заметным, возможно, пришло время для замены. Также стоит обратить внимание на комфорт: если мебель больше не удобна, она должна быть заменена. Например, старые диваны и кресла могут не только потерять форму, но и стать неудобными для сидения, что влияет на здоровье.

Можно ли отреставрировать старую мебель вместо того, чтобы ее выбрасывать?

Многие старые предметы можно отреставрировать, что может значительно улучшить их внешний вид и продлить срок службы. Например, отреставрировать старое кресло-качалку или шкаф вполне возможно, и это может быть интересным проектом. Реставрация позволяет сохранить частицу прошлого и сэкономить деньги, при этом обновив интерьер.

Какие предметы интерьера сейчас в моде?

Сегодня в моде минимализм, функциональность и простота. Мебель должна быть удобной, а не перегруженной декоративными элементами. В тренде натуральные материалы, такие как дерево, металл и стекло, а также нейтральные и спокойные цвета. Стильные и лаконичные формы, которые легко вписываются в любой интерьер, всегда актуальны.

Как выбрать мебель, которая будет актуальна даже через несколько лет?

Для того чтобы мебель оставалась актуальной, важно ориентироваться на ее функциональность и качество, а не на модные тенденции. Выбирайте классические формы и натуральные материалы, которые не выходят из моды. Мебель с матовыми покрытиями и простыми геометрическими формами обычно выглядит стильно и остается востребованной даже через несколько лет.

Что делать с мебелью, которая вызывает ностальгию, но уже не подходит для дома?

Если мебель вызывает у вас ностальгию, но она больше не подходит по стилю или состоянию, подумайте о том, чтобы отреставрировать ее или модернизировать. Иногда достаточно сменить ткань обивки или покрасить фасады, чтобы вернуть вещи былую привлекательность. В случае с предметами, которые не подлежат ремонту, можно поискать им новое применение, например, переработать их в элемент декора или подарить кому-то, кто оценит их историю.

Как можно обновить старую кухню без полной замены?

Если ваша кухня устарела, но менять весь гарнитур не хочется, попробуйте обновить только фасады и столешницу. Замена старых фасадов на новые с матовым покрытием или использование современных материалов для столешниц может значительно преобразить кухню, при этом не требуя больших финансовых затрат.

Какие аксессуары стоит заменить на более современные?

Если ваши старые аксессуары уже не соответствуют общему стилю дома, подумайте о замене освещения, ковров и штор. Эти элементы могут значительно изменить атмосферу в помещении и добавить современности. Кроме того, актуальны декоративные элементы из натуральных материалов, таких как дерево, камень, металл и стекло.