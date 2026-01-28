Комната выглядит уставшей, а причина в кровати: оттенки белья, от которых пора отказаться

Выбор постельного белья всё чаще становится частью общего интерьерного сценария, а не просто бытовой деталью. Оттенки и принты, которые ещё недавно считались универсальными, постепенно теряют актуальность и могут утяжелять пространство спальни. В 2026 году дизайнеры советуют внимательнее относиться к цветам и фактурам, чтобы интерьер выглядел живым и современным. Об этом сообщает издание The Spruce.

Серый и белый больше не работают

Нейтральные оттенки долгое время считались безопасным выбором для спальни. Однако сегодня дизайнеры всё чаще называют сочетание серого и белого устаревшим. Эти цвета выглядят стерильно, лишают пространство уюта и создают ощущение холодного интерьера. Такой сдвиг хорошо вписывается в общие интерьерные тренды 2026 года, где акцент смещается в сторону тепла и индивидуальности.

"Эти оттенки кажутся слишком безжизненными и не дают ощущения комфорта", — говорит основательница Meghan Jay Design Меган Джей.

Вместо них дизайнер советует использовать тёплые и насыщенные цвета — терракотовые, охристые, приглушённо-оранжевые. Даже небольшие акценты в таких тонах способны заметно изменить восприятие спальни.

Однотонные комплекты уходят в прошлое

Комплекты, где подушки, простыни и пододеяльники полностью совпадают по цвету, всё реже воспринимаются как стильное решение. Современные интерьеры стремятся к большей живости, а монохром выглядит слишком предсказуемо.

"Люди всё чаще стремятся к эклектике, смешивая оттенки и фактуры", — отмечает Меган Джей.

Соучредительница Maredi Design Дияна Савич-Джамберт добавляет, что раздельно подобранные элементы создают более продуманный и гибкий интерьер, который легко обновлять без полной замены белья.

Тяжёлые природные оттенки

Глубокие природные цвета — тёмно-синий, кирпичный или насыщенно-зелёный — могут выглядеть эффектно, но в спальне они часто создают излишне мрачное настроение. Основательница Jill Litner Kaplan Interiors Джилл Литнер Каплан считает, что такие оттенки визуально утяжеляют пространство.

"Эти цвета выглядят слишком тяжёлыми и создают ощущение постоянной хмурости", — поясняет она.

Если отказаться от них сложно, дизайнер советует перенести насыщенные оттенки на стены или декор, а постельное бельё оставить более спокойным.

Избыток активных узоров

Даже удачный цвет теряет эффект, если рисунок слишком насыщенный. Крупные и хаотичные принты перегружают интерьер и быстро утомляют. В 2026 году предпочтение отдают лаконичным узорам и визуальному балансу — тому, что помогает интерьеру оставаться актуальным, как это делает эклектика в интерьере.

Слишком формальные принты

Строгие и чрезмерно симметричные узоры постепенно выходят из моды. Они могут визуально состарить спальню. При этом дизайнеры не отказываются от классики полностью, предлагая выбирать цветочные мотивы или клетку в современном прочтении, чтобы интерьер выглядел актуально, а не ретро.

В итоге дизайнеры сходятся во мнении, что постельное бельё в 2026 году должно быть частью гибкого и живого интерьера. Отказ от устаревших цветов и перегруженных принтов помогает спальне выглядеть свежо и современно без радикальных изменений.