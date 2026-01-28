Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Современная спальня
Современная спальня
© NewsInfo.Ru by Ксения Орлова is licensed under public domain
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 9:07

Комната выглядит уставшей, а причина в кровати: оттенки белья, от которых пора отказаться

Дизайнеры интерьеров сочли серое и белое постельное бельё устаревшим — The Spruce

Выбор постельного белья всё чаще становится частью общего интерьерного сценария, а не просто бытовой деталью. Оттенки и принты, которые ещё недавно считались универсальными, постепенно теряют актуальность и могут утяжелять пространство спальни. В 2026 году дизайнеры советуют внимательнее относиться к цветам и фактурам, чтобы интерьер выглядел живым и современным. Об этом сообщает издание The Spruce.

Серый и белый больше не работают

Нейтральные оттенки долгое время считались безопасным выбором для спальни. Однако сегодня дизайнеры всё чаще называют сочетание серого и белого устаревшим. Эти цвета выглядят стерильно, лишают пространство уюта и создают ощущение холодного интерьера. Такой сдвиг хорошо вписывается в общие интерьерные тренды 2026 года, где акцент смещается в сторону тепла и индивидуальности.

"Эти оттенки кажутся слишком безжизненными и не дают ощущения комфорта", — говорит основательница Meghan Jay Design Меган Джей.

Вместо них дизайнер советует использовать тёплые и насыщенные цвета — терракотовые, охристые, приглушённо-оранжевые. Даже небольшие акценты в таких тонах способны заметно изменить восприятие спальни.

Однотонные комплекты уходят в прошлое

Комплекты, где подушки, простыни и пододеяльники полностью совпадают по цвету, всё реже воспринимаются как стильное решение. Современные интерьеры стремятся к большей живости, а монохром выглядит слишком предсказуемо.

"Люди всё чаще стремятся к эклектике, смешивая оттенки и фактуры", — отмечает Меган Джей.

Соучредительница Maredi Design Дияна Савич-Джамберт добавляет, что раздельно подобранные элементы создают более продуманный и гибкий интерьер, который легко обновлять без полной замены белья.

Тяжёлые природные оттенки

Глубокие природные цвета — тёмно-синий, кирпичный или насыщенно-зелёный — могут выглядеть эффектно, но в спальне они часто создают излишне мрачное настроение. Основательница Jill Litner Kaplan Interiors Джилл Литнер Каплан считает, что такие оттенки визуально утяжеляют пространство.

"Эти цвета выглядят слишком тяжёлыми и создают ощущение постоянной хмурости", — поясняет она.

Если отказаться от них сложно, дизайнер советует перенести насыщенные оттенки на стены или декор, а постельное бельё оставить более спокойным.

Избыток активных узоров

Даже удачный цвет теряет эффект, если рисунок слишком насыщенный. Крупные и хаотичные принты перегружают интерьер и быстро утомляют. В 2026 году предпочтение отдают лаконичным узорам и визуальному балансу — тому, что помогает интерьеру оставаться актуальным, как это делает эклектика в интерьере.

Слишком формальные принты

Строгие и чрезмерно симметричные узоры постепенно выходят из моды. Они могут визуально состарить спальню. При этом дизайнеры не отказываются от классики полностью, предлагая выбирать цветочные мотивы или клетку в современном прочтении, чтобы интерьер выглядел актуально, а не ретро.

В итоге дизайнеры сходятся во мнении, что постельное бельё в 2026 году должно быть частью гибкого и живого интерьера. Отказ от устаревших цветов и перегруженных принтов помогает спальне выглядеть свежо и современно без радикальных изменений.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Частые переезды ускорили расхламление домашнего имущества — The Spruce вчера в 21:37
Чемоданы трещат, а пользы ноль: вещи, которые нужно выбрасывать ещё до первого переезда

Частые переезды становятся проверкой на умение расставаться с лишним. Личный опыт показывает, какие вещи стоит отпустить заранее, чтобы жить легче и свободнее.

Читать полностью » Режим ожидания заставляет технику потреблять электричество круглые сутки — Real Simple вчера в 17:16
Одна вечерняя привычка уменьшила расход электричества — техника оказалась “вампиром”

Перед сном обесточивайте обогреватели, зарядку смартфонов и устройства с литий‑ионными аккумуляторами — так снизите энергопотребление, счета и риск электрического пожара.

Читать полностью » Древесная зола действует как щёлочь и помогает очищать металл — House Digest вчера в 14:37
Металлические ручки потускнели — неожиданное средство вернуло им вид за минуты

Домашний быт: древесная зола — неожиданная полировка металла. Безопасная паста возвращает блеск меди, латуни и серебра, а нержавейка сияет заново — простые шаги и советы по уходу.

Читать полностью » Отступ мебели от стен добавляет глубину маленькой гостиной - дизайнер Гарднер вчера в 11:27
Маленькая гостиная выглядит тесной из-за этой привычки — большинство делают так автоматически

Маленькая гостиная не обязана быть тесной: проверьте ошибки в расстановке мебели, масштабе, освещении и декоре — простые приёмы вернут объём без ремонта.

Читать полностью » В интерьерах стали чаще использовать цвет и текстуры — дизайнеры вчера в 1:31
Белые кухни теряют иммунитет: интерьерный тренд, от которого массово отказались в 2026 году

Дизайнеры рассказали, какие интерьерные решения теряют актуальность к 2026 году и почему дома становятся теплее, сложнее и индивидуальнее.

Читать полностью » Тёмные нейтральные диваны вытеснили бежевый в интерьерах — Homes & Gardens 26.01.2026 в 18:53
Выбрала диван не того оттенка — гостиная сразу "постарела": вот какие цвета сейчас в тренде

В 2026 году цвет дивана становится ключевым элементом интерьера. Узнайте, как тёмные нейтральные, зелёные и пыльные оттенки ежегодно меняют тренды.

Читать полностью » Хранение обуви у входа сохранило полы чистыми круглый год — The Spruce 26.01.2026 в 13:53
Снег, соль и песок медленно убивают напольное покрытие — всё решает одно действие при входе

Простая бытовая привычка помогает сохранять полы чистыми даже зимой, сокращает время уборки и формирует спокойный ритм возвращения домой.

Читать полностью » Многослойное освещение добавило кухне тепла и гибкости — Роуселл 26.01.2026 в 10:28
Почему на кухне неуютно, даже если всё новое — причина оказалась не в ремонте

Кухня кажется холодной из-за трёх ошибок: жёсткого света, захламлённых столешниц и "безликости". 9 простых решений вернут уют без ремонта.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Иммунитет сходит с ума: организм принимает пыль за врага и запускает атаку с непредсказуемым концом
Туризм
Россияне чаще выбирают Азию для морского отдыха в феврале — аналитики
Еда
Никакого замеса и грязной посуды: слоёное тесто превращаю в домашний десерт к чаю за 20 минут
Красота и здоровье
Яркость возвращается, но по-новому — весной-2026 будет модно то, что раньше было "неуместно"
Наука
Учёные создали крошечные землетрясения внутри микрочипа — Nature
Авто и мото
Пятицилиндровый мотор уходит тихо — и вместе с ним исчезает особый характер машин
Дом
Дезинфицирующие салфетки повреждают кожу и замшу — The Spruce
Спорт и фитнес
Пробежки вхолостую — калории сжигаются из-за нюанса, который почти никто не учитывает
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet