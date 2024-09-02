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Отжимания Тайсона: что поможет прокачать упражнение боксёра?
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Как делать отжимания Тайсона, рассказал тренер Ходырев

Отжимания Тайсона: что поможет прокачать упражнение боксёра?

В своих тренировках легендарный боксёр Майк Тайсон использовал много элементов с собственным весом. Например, отжимания с упором в стену, которые позднее стали называться "отжимания Майка Тайсона". Фитнес-эксперт Егор Ходырев разобрал упражнение.

В нем одновременно задействованы несколько групп мышц; трицепс, грудные мышцы; пресс; мышцы ног; передняя головка дельтовидных мышц, пишет "Чемпионат".

Техника упражнения: встаньте спиной у стены, займите положения упора лежа так, чтобы стопы упирались в стену.

Затем поставьте руки на ширине плеч, тело ровное. Взгляд направьте в пол, удерживая шею прямо.

Далее более стабильно и жёстко установите положение всего тела. Для этого опустите лопатки вниз и сведите их вместе. Напрягите пресс и слегка прогните поясницу.

На вдохе медленно и плавно опустите корпус тела вниз, сгибая руки в локтях до прямого угла. Зафиксируйтесь в нижнем положении на секунду, а на выдохе вытолкните себя вверх.

После этого плавно опустите таз назад и поставьте ягодицы на пятки, встаньте в "позу ребёнка" из йоги.

Фото: commons. wikimedia.org/Nehrams2020 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).

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