Многодетным отцам на Украине потребуется посетить нотариуса для подтверждения факта участия в воспитании детей с целью получения отсрочки от призыва на службу, об этом сообщило украинское издание "Главком", ссылаясь на информацию депутата Верховной рады Игоря Фриса.



Согласно публикации на сайте "Главкома", "многодетным мужчинам придется предоставить нотариальное подтверждение своего участия в воспитании детей".



Фрис передал журналистам указания правительства Украины о необходимых документах для отсрочки от призыва на службу. Среди прочего, в указаниях говорится о необходимости наличия письменного соглашения между бывшими супругами о роли мужчины в воспитании детей.



Если у отца есть дети от двух браков, подобное соглашение потребуется как от бывшей, так и от нынешней супруги, или от обеих бывших, добавил Фрис. По его словам, эти изменения являются превышением полномочий со стороны кабинета министров Украины и могут привести к аналогичным нарушениям со стороны сотрудников военкоматов.



Закон о повышении мобилизационной готовности на Украине вступил в силу 18 мая. В соответствии с документом, все граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны в течение 60 дней после вступления документа в силу обновить свои данные в военкоматах. Для этого нужно явиться лично в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", где также могут быть получены повестки.



Даже если призывник не присутствовал лично при вручении повестки, она считается врученной с момента постановки штампа о невозможности личной передачи. В законе указано, что граждане обязаны постоянно иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Водителям, уклоняющимся от призыва, могут быть запрещено управлять автомобилем. Сроки демобилизации в документе не указаны, это положение было изъято, что вызвало недовольство у некоторых депутатов.



В апреле Владимир Зеленский подписал закон о понижении возраста призыва на службу с 27 до 25 лет.

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