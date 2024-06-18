В Москве задержаны трое подозреваемых по делу о массовом отравлении готовой едой из службы доставки, сообщают в пресс-службе Следственного комитета РФ.
По информации ведомства, следователи задержали двоих директоров компаний по производству еды, а также руководителя отдела качества.
В ходе проверки СК выявил факт незаконного пребывания нескольких иностранных граждан, в связи с чем возбуждено уголовное дело об организации нелегальной миграции.
Напомним, что ГСУ СК России по г. Москве возбудил уголовное дело после 121 случая отравления готовой едой, которую москвичи заказывали через сервис доставки продуктов. У пострадавших были выявлены признаки ботулизма. По данным властей столицы, 30 человек сейчас находятся в реанимации. Позже поступила информация о таких же случаях отравлениях в других городах России.
Ранее в России решили запретить продажу энергетиков несовершеннолетним.
Фото:flickr.com/www.Pixel.la (Creative Commons CC0 1.0).
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