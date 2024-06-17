В Москве зафиксировано более 120 случаев обращения к врачам с симптомами отравления, предположительно, ботулизмом. Из них 55 человек находятся в тяжелом состоянии, а 30 — в реанимации.
Как сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в настоящее время 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них — в реанимации. Однако, благодаря своевременному обращению за медицинской помощью и контролю со стороны врачей, угрозы для жизни пациентов нет.
Все пациенты проходят обследование в специализированных стационарах под постоянным наблюдением врачей.
Столичное управление Роспотребнадзора совместно с департаментом здравоохранения проводит эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник пищевого отравления. В качестве потенциальных источников отравления рассматриваются определенные продукты, распространение которых уже приостановлено.
Фото: From Wikimedia Commons/ The U.S. Food and Drug Administration
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