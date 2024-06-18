Массовое отравление ботулизмом в различных регионах России произошло из-за употребления фасоли, использованной в салате "Лобио". Роспотребнадзор установил поставщиков и производителей опасной продукции, приостановил их деятельность и изъял 172 тонны продукции.
Виновниками заражения стали компании "Локалкитчен" (Москва) и "САВОН-К" (Московская область), которые производили полуфабрикат для салатов - фасоль в вакуумной упаковке. Эти компании не уведомили о начале своей деятельности и выпустили на рынок опасную продукцию.
Производство полуфабриката для салатов располагалось в промышленной зоне, рядом со свалками отходов, в несоответствующих санитарным нормам условиях. Фасоль готовилась с нарушением установленных правил.
На предприятии отсутствовало централизованное водоснабжение, привозная вода для производства хранилась на улице. Санитарное состояние цеха и оборудования было неудовлетворительным, а у работников отсутствовали личные медицинские книжки.
В результате проведенных мероприятий более 172 тонн опасной продукции было изъято из оборота, а действие более 100 деклараций о соответствии продукции было прекращено.
Пробы биоматериала, сырья и готовой продукции, в том числе в домашних очагах, были взяты у более чем 370 человек. Было проведено более 2,8 тысяч исследований.
Роспотребнадзор продолжает все необходимые мероприятия в рамках санитарно-эпидемиологических расследований во взаимодействии со Следственным комитетом РФ.
Ранее сообщалось, что более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, 55 человек находятся в тяжелом состоянии.
Пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" производителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" производителя ООО "Гастропорт".
Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом отравлении жителей Москвы, в рамках которого задержаны трое подозреваемых.
Фото: From Wikimedia Commons/ The U.S. Food and Drug Administration
Туск: фон дер Ляйен, Каллас и Кошта близки к высшим постам в ЕС
Польский премьер Дональд Туск заявил, что фон дер Ляйен, Кошта и Кая Каллас находятся на финишной прямой к получению ключевых должностей в ЕС. Эту информацию он сообщил после переговоров с премьером Люксембурга Фриденом.
Столтенберг: визит Путина в КНДР показал НАТО значимость диалога с Азией
Генсек блока НАТО Столтенберг заявил, что визит российского лидера Владимира Путина в КНДР подчеркнул для Альянса "глобальный характер" безопасности и важность сохранять партнёрство со странами Азии.
Telegram запустил сервис TON Dating для онлайн-знакомств с платной подпиской
Telegram разработал сервис для онлайн-знакомств. Об этом рассказала команда в Telegram-канале мини-приложения.
ABC News: Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в пригороде Нью-Йорка
Американского композитора, автора своих песен, а также известного певца Джастина Тимберлейка взяли под арест в связи с вождением в состоянии опьянения. О произошедшем сообщает информационный телеканал ABC News.