Массовое отравление ботулизмом в различных регионах России произошло из-за употребления фасоли, использованной в салате "Лобио". Роспотребнадзор установил поставщиков и производителей опасной продукции, приостановил их деятельность и изъял 172 тонны продукции.

Виновниками заражения стали компании "Локалкитчен" (Москва) и "САВОН-К" (Московская область), которые производили полуфабрикат для салатов - фасоль в вакуумной упаковке. Эти компании не уведомили о начале своей деятельности и выпустили на рынок опасную продукцию.

Производство полуфабриката для салатов располагалось в промышленной зоне, рядом со свалками отходов, в несоответствующих санитарным нормам условиях. Фасоль готовилась с нарушением установленных правил.

На предприятии отсутствовало централизованное водоснабжение, привозная вода для производства хранилась на улице. Санитарное состояние цеха и оборудования было неудовлетворительным, а у работников отсутствовали личные медицинские книжки.

В результате проведенных мероприятий более 172 тонн опасной продукции было изъято из оборота, а действие более 100 деклараций о соответствии продукции было прекращено.

Пробы биоматериала, сырья и готовой продукции, в том числе в домашних очагах, были взяты у более чем 370 человек. Было проведено более 2,8 тысяч исследований.

Роспотребнадзор продолжает все необходимые мероприятия в рамках санитарно-эпидемиологических расследований во взаимодействии со Следственным комитетом РФ.

Ранее сообщалось, что более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, 55 человек находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" производителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" производителя ООО "Гастропорт".

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом отравлении жителей Москвы, в рамках которого задержаны трое подозреваемых.

