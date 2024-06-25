Если работник хочет уволиться с места работы, то он должен оповестить об этом работодателя за 14 дней. Однако есть способы, благодаря которым получиться избежать отработки. Об этом информировала российское интернет-издание "Газета.Ru" сооснователь онлайн-бухгалтерии "Мое дело" Анастасия Моргунова.

Как вариант, сотрудник единожды способен подать заявление на увольнение из-за выхода на пенсию. Однако в случае, если в будущем у гражданина появится желание или нужда вновь устроиться работать, то в момент окончания трудового договора ему придётся отбыть по закону эти две недели.

Во-вторых, есть возможность не отрабатывать эти несколько недель, если у человека имеются какие-то проблемы со здоровьем или ощущаются заметные ухудшения. Такое положение дел обязательно надо подтвердить, в чём может помочь профессиональный врач. Если гражданину нужно обеспечивать должным уходом членов своей семьи, которые не находятся в здравии, то работник также может уйти без отработки.

В данный список попадает ситуация, когда работник увольняется перед оплачиваемым отпуском.

В-четвёртых, от отработки можно будет отказаться представительницам женского пола, которые написали заявление на увольнение до или во время отпуска по беременности и родам. В данном случае сотрудница просто покидает место работы сразу же после написания документа.

В-пятых, сотрудник может воспользоваться некрасивым поведением работодателя, который не соблюдает установленные порядки и правила, прописанные в договоре, например, невыплата зарплаты работнику. Однако в случае некорректных действий, противоречащих условиям договора, необходимо, чтобы это было доказано специальными должностными органами.

Один из самых простых способов избежать неохотной отработки — это договориться с руководством.

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