Обсуждение направления французских военных на Украину свидетельствует о смене фазы конфликта, отметил в социальной сети лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.



Он подчеркнул, что это новый поворот в процессе тотального противостояния.



Филиппо указал на то, что большинство жителей Франции против такого эскалационного шага. Он призвал к прекращению обострения украинского конфликта и поиску путей достижения мирного соглашения.



В начале недели главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский сообщил о выдаче разрешения для визита французских инструкторов в учебные центры Украины, высоко оценив "инициативу Франции по направлению инструкторов для подготовки украинских военнослужащих". Позднее вещатель BFM со ссылкой на Министерство обороны Франции уточнил, что вопрос направления военных инструкторов на Украину все еще на стадии обсуждения.



По данным Дмитрия Пескова, представителя Кремля, европейцы видят нарастающую динамику событий и опасаются возможного полного краха для Украины, поэтому они целенаправленно усиливают напряженность в регионе.

