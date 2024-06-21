Новые ограничения, которые были введены Японией в отношении России, но не затронули энергетические компании, не повредят отношения между Москвой и Токио, поскольку они уже находятся на низкой точке, и появление новых санкций уже не имеет значения, считает ведущий исследователь из института Китая и современной Азии РАН Дмитрий Стрельцов.

Специалист, в разговоре с РИА Новости, подчеркнул, что данное событие не станет причиной для новой волны напряженности, так как эскалация уже произошла, и независимо от того будут введены новые санкции или нет, это уже несущественно для ситуации.



Он отметил, что отношения между странами уже настолько испорчены, что дальнейшее их ухудшение не имеет смысла.

Стрельцов выразил мнение, что принятые меры представляют собой лишь символическое наказание: количество ограничений для физических лиц и компаний будет постепенно нарастать, однако ключевую роль в экономических отношениях играют поставки природного газа со Сахалина в Японию, которые продолжаются без прекращений.



По его словам, Токио не изменит своей позиции по этому вопросу. В отличие от европейских стран, Япония будет придерживаться своей политики в обеспечении энергетической безопасности.

Эксперт отметил, что ответом со стороны России могут стать ограниченные меры в отношении определенных личностей или компаний, не связанных с топливно-энергетическим комплексом.



Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в потере покупателя энергоресурсов на Дальнем Востоке.



Стрельцов признал, что новый пакет санкций со стороны Японии может быть связан с недовольством Токио результатами визита президента России Владимира Путина в КНДР и подписанием стратегического партнерства между Россией и КНДР. По его мнению, Япония рассматривает это как враждебный шаг.



По предварительным данным, Япония ввела санкции против 41 компании из России, также под ограничениями оказались 11 физических лиц.



После переговоров между президентом России и лидером КНДР Ким Чен Ыном было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, а также соглашения о сотрудничестве в области медицины, здравоохранения и науки, а также о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух государств.



Россия подчеркнула, что договор соответствует международным правилам и не направлен против третьих стран.



По итогам посещения КНДР и Вьетнама, президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что договор с КНДР — это нечто уже знакомое, поскольку похожий документ был подписан еще в 1961 году.



Россия не вносит изменений в свою стратегию, просто ситуация воспринимается более настороженно.

Фото: xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai/Министерство обороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿