Российская Федерация должна в будущем установить нормальные связи с Германией, но все будет зависеть от Берлина, появилось заявление Сергея Лаврова, главы Министерства иностранных дел Российской Федерации.



"С Германией когда-то мы, возможно, должны восстановить нормальные отношения, однако всё будет зависеть от Германии. Мы уже не будем бегать вслед за кем-то", — отметил Лавров в процессе своего выступления на форуме "Примаковские чтения".



Он подчеркнул, что у обеих стран имелись шансы обогащать друг друга взаимовыгодно через сотрудничество, однако эти возможности были аннулированы практически за одни сутки.

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