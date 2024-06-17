Диетолог рассказала, как бороться с отеками в жаркую погоду

Жаркая погода часто вызывает отеки. Как с ними бороться рассказала Анна Белоусова, врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.
- Отеками в жару страдают больше женщины. И это тот момент, который они могут решить. Люди должны очень сильно следить за употреблением соли - одно это уже здорово поможет от отеков избавиться.
Как считает эксперт, достаточно следить за прогнозами и готовить еду в соответствии с погодой.
- Когда мы по прогнозу видим, что завтра будет 30-градусная жара, мы на ужин съедаем фруктовый салатик, ни в коем случае не подсаливаем. И весь тот период, пока держится жара, мы стараемся солить как можно меньше.
В качестве альтернативы Белоусова предложила использовать для заправки салатов лимонный сок - он задерживает воду меньше, чем соль.
- Не надо никаких мочегонных, потому что мочегонные в жару могут только навредить. А лучше всего добавить в организм калия. Это можно сделать с помощью компота из сухофруктов. Именно из сухофруктов. Не из свежих фруктов, а из сушеных. Там, где идет база - сухие яблоки, груши, плюс курага, чернослив. Вот это такой суперкалийный компотик.
Съесть можно и сваренные сухофрукты - они дополнительно помогают пищеварению.
- Калий вытаскивает за собой натрий. Это такие два элемента, которые в этом отношении дружат. Он забирает за собой натрий, натрий забирает за собой лишнюю воду.
В любом случае от жидкости даже при отеках отказываться нельзя. Для питья подходят и чай, и любые соки, кроме томатного. Пить предпочтительнее небольшими порциями, но часто. А вот от алкоголя, считает эксперт, стоит воздержаться. Пиво вызовет отечность ног, а крепкие напитки сделают опухшим лицо. Если речь идет об алкоголе, лучше выбирать вина и при этом разбавлять их водой.
Фото: commons.wikimedia.org/Poecus
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