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Отец Дурова заявил, что случайно узнал об аресте сына в Париже
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Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции

Отец Дурова заявил, что случайно узнал об аресте сына в Париже

Отец бизнесмена, основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Валерий рассказал, что узнал об аресте сына случайно.

"Случайно узнал недавно. Мне нечего добавить, я не в курсе", — цитирует Валерия РИА Новости.

Напомним, что Дурова задержала французская полиция, когда он только приземлился и вышел из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже. Как пишут во французской прессе, гражданин Франции Дуров числился в списке разыскиваемых там лиц.

В Париже считают, что Дуров причастен к преступлениям по разным причинам, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями Франции. Ему могут предъявить обвинения и в терроризме, торговле наркотическими веществами, мошенничестве и отмывании денежных средств.

Фото: Instagram* Павла Дурова

* — продукт компании Meta*, является экстремистской, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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