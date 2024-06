Джеймс Дэвид Вэнс, американский сенатор от Республиканской партии, и Мэтт Гетц, член палаты представителей от республиканцев, призывают госсекретаря США Энтони Блинкена на ответы в связи с опубликованным украинской медиакомпанией TEXTY, имеющей отношение к американскому правительству, списком "трампистов и коммунистов", как сообщает телеканал Fox News.



По сведениям канала, сенатор Вэнс и член палаты Гетц направили письмо Блинкену, подчеркивая, что данная публикация представляет собой попытку дискредитировать группу американцев, высказывающих сомнения относительно оказания помощи Украине.



Они характеризуют этот документ как "список врагов".



Неделей ранее компания TEXTY, связанная с американским правительством, выложила список людей и организаций, выступающих против дальнейшей поддержки Киеву со стороны Вашингтона, включая бывшего президента США Дональда Трампа и нескольких влиятельных конгрессменов.



По информации Института Рона Пола за мир и процветание, в этот список попали 391 физическое лицо и 76 организаций.



Среди упомянутых фигур мы видим журналиста Такера Карлсона, бизнесмена Илона Маска, психолога Джордана Петерсона, бывшего конгрессмена Рона Пола и политическую активистку Медею Бенджамин.



В дополнение к ним в этот список вошли экс-президент США Дональд Трамп, критически высказывавшийся о финансовой помощи Украине, а также члены Конгресса Марджори Тейлор Грин, Пол Госар, Рэнд Пол, Анна Паулина Луна и Энди Биггс.



Обнародование этого списка вызвало критику в Вашингтоне.



Дэниел Макадамс, директор Института Рона Пола, также упомянутый в списке, заявил, что он призван "порочить" американских политиков, журналистов и других влиятельных личностей, представив их как предполагаемых агентов влияния России.

Фото: www.flickr.com/U.S. Embassy Nigeria (the image is in the public domain)