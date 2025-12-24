Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Летние аксессуары для путешествий
© https://unsplash.com by Lauren Chappell is licensed under Free
Андрей Волков Опубликована вчера в 23:59

От уличных холмов Вальпараисо до ледяных башен юга: страна, которая не умещается в один отпуск

Чили вошла в число популярных направлений у российских туристов — Турпром

Страна, вытянувшаяся узкой лентой между Андами и Тихим океаном, способна удивлять на каждом километре пути. Здесь пустыни соседствуют с ледниками, виноградники — с вулканами, а шумные города — с заповедной тишиной национальных парков. Чили уверенно закрепляется в списке направлений, которые всё чаще выбирают российские туристы. Об этом сообщает Турпром.

Страна контрастов и впечатлений

Чили нередко называют одной из самых разнообразных стран мира по природным условиям. На севере раскинулась пустыня Атакама — одно из самых сухих мест на планете, где пейзажи напоминают инопланетные. Здесь путешественников ждут долина Луны с фантастическими скальными формами, солончаки и гейзеры Эль-Татио, где рассвет встречают среди столбов пара. Сан-Педро-де-Атакама стал удобной базой для экскурсий и астрономических наблюдений под одним из самых чистых ночных небес в мире.

Побережье, города и океан

Протяжённая береговая линия Чили открывает возможности для самого разного отдыха. Винья-дель-Мар известна своими пляжами, курортной атмосферой и активной ночной жизнью. Вальпараисо, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, привлекает путешественников яркими домами, уличным искусством и богемной атмосферой. Любители серфинга находят отличные волны в Пичилему, который давно стал культовым местом для поклонников океана.

Патагония и сила южной природы

Юг Чили — это Патагония, регион суровой и величественной красоты. Национальный парк Торрес-дель-Пайне считается одним из самых впечатляющих в мире: гранитные башни, бирюзовые озёра, ледники и стада гуанако создают пейзажи, которые сложно забыть. Пуэрто-Варас, расположенный у озера Льянкиуэ, открывает виды на вулканы Осорно и Кальбуко и служит отправной точкой для путешествий по озёрному краю.

Вино, горы и культура

Центральная долина Чили — сердце винного туризма. Здесь работают десятки виноделен, где можно познакомиться с процессом производства и попробовать вина разных сортов. Долина Касабланка известна белыми винами, а Майпо — насыщенными красными. Анды, в свою очередь, предлагают активный отдых: зимой — горнолыжные курорты Валье-Невадо и Термас-де-Чильян, летом — треккинг и альпинизм.

Сантьяго дополняет картину культурной стороной страны. В столице сосредоточены музеи, исторические кварталы, рынок Меркадо-Сентраль и смотровые площадки, откуда открываются панорамы города и гор.

Практичные детали путешествия

Чили считается одной из самых безопасных стран Южной Америки, хотя базовые меры предосторожности остаются актуальными. Официальный язык — испанский, валюта — чилийский песо, а транспортная система позволяет комфортно перемещаться между регионами. Для россиян туристические поездки до 90 дней не требуют визы, а выбор сезона зависит от маршрута: лето подходит для Патагонии, весна и осень — для Центральной долины.

Чили сочетает в себе дикую природу, развитую инфраструктуру и разнообразие форм отдыха. Именно это делает страну привлекательной для путешественников с разными интересами и ожиданиями.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

