Ликийская тропа около Олюдениза
Ликийская тропа около Олюдениза
© commons.wikimedia.org by Exelentz is licensed under CC BY-SA 4.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 4:50

От Пергама до термальных отелей: маршрут, где Турция меняется на каждом повороте

Автопутешествия раскрывают нетуристическую Турцию — Яндекс Путешествия

Центральная и западная Турция редко попадают в списки обязательных маршрутов, уступая внимание Стамбулу и Анталье. При этом именно здесь путешественник может увидеть страну без курортного грима — с античными городами, суфийскими традициями, османскими крепостями и термальными источниками, встроенными прямо в отели. Автомобильное путешествие по этим регионам превращается не просто в поездку, а в последовательное открытие разных эпох и ландшафтов. Об этом сообщает Яндекс Путешествия.

Почему нетуристическая Турция становится всё интереснее

Поездка по внутренним районам Турции позволяет выйти за пределы привычного сценария "пляж — отель — экскурсия". Здесь заметно меньше туристов, а пространство воспринимается иначе: дороги свободнее, города спокойнее, а исторические объекты не теряются за толпами и сувенирными лавками. Центральная Анатолия и запад страны объединяют античное наследие, исламскую культуру, горные массивы и оздоровительные курорты.

Формат автопутешествия особенно хорошо подходит для этих регионов. Он даёт свободу в выборе маршрута и темпа, позволяет заезжать в небольшие города и деревни, останавливаться у смотровых площадок и менять планы по ходу дороги. Именно так Турция раскрывается как многослойная страна, а не набор популярных открыток.

Бергама и следы великого Пергама

Маршрут удобно начинать с Бергамы — небольшого города на западе Турции. Всего в нескольких километрах от него находится Пергам, один из ключевых центров античного мира. В III веке до нашей эры он стал столицей государства Атталидов и быстро превратился в важнейший культурный и научный узел региона.

Акрополь Пергама расположен на высоком холме и построен террасами, поэтому осмотр напоминает подъём по уровням истории. Здесь сохранились руины храма императора Траяна, фундаменты знаменитой библиотеки, которая, по преданию, насчитывала до 200 тысяч свитков, а также остатки дворцов и общественных зданий римского периода.

Особое место занимает театр, рассчитанный примерно на десять тысяч зрителей. Он буквально врезан в склон холма и выглядит почти отвесным. С верхних рядов открывается панорама долины, создающая ощущение, что город парит над равниной. Выше когда-то располагался храм Афины, а неподалёку находился алтарь Зевса, известный своими рельефами с изображением битвы богов и гигантов.

Добраться до акрополя можно по серпантину на автомобиле или на фуникулёре. Прогулка занимает несколько часов, поэтому важно заранее взять воду, головной убор и учитывать солнечную активность.

Афьон: крепость, высота и горячая вода

Следующей логичной точкой маршрута становится Афьонкарахисар, который чаще называют просто Афьон. Город сразу узнаваем благодаря массивной скале, возвышающейся в самом центре. На её вершине расположена крепость, история которой начинается ещё в VI веке до нашей эры, а современный облик формировался на протяжении столетий.

Подъём к крепости возможен только пешком. Узкие лестницы, вырубленные прямо в камне, и крутой уклон требуют определённой физической подготовки, особенно в жаркое время года. Зато наградой становится панорамный вид на город и окружающие равнины, который даёт наглядное представление о стратегическом значении этого места.

При этом Афьон известен не только своей крепостью. Окрестности города входят в одну из крупнейших зон термальных источников в Турции. Эти воды использовались ещё в античности, а сегодня вокруг них сформировалась развитая курортная инфраструктура. Многие отели предлагают номера с индивидуальными бассейнами, наполненными термальной водой, что превращает остановку в Афьоне в полноценный спа-отдых и возможность восстановиться после дороги.

Сравнение внутренней Турции и классических курортов

Если сопоставлять центральные и западные регионы с привычными курортами вроде Антальи, различия становятся очевидными. Курортные зоны ориентированы на массовый отдых, пляжи и стандартизированный сервис. Внутренние регионы предлагают другой опыт — более спокойный и насыщенный содержанием.

Здесь путешествие строится вокруг истории, природы и локальной культуры. Вместо отельных анимаций — античные города и крепости, вместо плотного туристического потока — свободные маршруты и ощущение пространства. Такой формат особенно подойдёт тем, кто уже бывал в Турции и хочет увидеть её с новой стороны.

Плюсы и минусы автопутешествия по нетуристической Турции

Путешествие по внутренним регионам страны имеет свои особенности, которые важно учитывать заранее. С одной стороны, такой маршрут даёт больше свободы и впечатлений.
• меньше туристов и суеты;
• высокая концентрация исторических объектов;
• возможность совмещать экскурсии и оздоровительный отдых.

С другой стороны, есть моменты, требующие подготовки.
• необходимость аренды автомобиля;
• большие расстояния между отдельными точками;
• ограниченный выбор англоязычных сервисов в небольших городах.

Советы по автопутешествию по центральной и западной Турции

Перед поездкой стоит заранее продумать маршрут и рассчитать время в пути. Аренда автомобиля, навигатор и базовое понимание дорожных правил значительно упростят путешествие. Для посещения античных городов и крепостей лучше выбирать утренние часы, когда не так жарко.

Не стоит пренебрегать остановками в термальных отелях. Даже одна ночь в таком месте помогает восстановить силы и делает маршрут более комфортным. Также полезно заранее проверять график работы музеев и археологических зон, особенно вне высокого сезона.

Популярные вопросы о путешествии по нетуристической Турции

Как выбрать маршрут для автопутешествия?

Лучше сочетать античные города, природные объекты и курортные зоны с термальными источниками, чтобы поездка была разнообразной.

Сколько времени нужно на такой маршрут?

Оптимальный вариант — от 7 до 10 дней, чтобы не спешить и уделить внимание ключевым точкам.

Что лучше: курорты или внутренние регионы Турции?

Курорты подойдут для расслабленного отдыха, а внутренние регионы — для тех, кто хочет новых впечатлений и глубокого знакомства со страной.

