От кухонных ритуалов до театральных представлений: как кимчи раскрывает свою магию в Кванджу

Кванджу — город, который всегда был тесно связан с яркой и разнообразной кухней, но в последние годы он предлагает взглянуть на кимчи не только как на традиционное блюдо, но и как на искусство, язык памяти и культурное наследие. С 5 декабря город запускает двухдневную программу кулинарного туризма, которая обещает погружение в историю, культуру и ремесло ферментации кимчи, а также возможность ощутить все тонкости приготовления этого уникального блюда. Об этом сообщает The Korea Herald.

Почему программа стала двухдневной и что она включает

Недавно проведённый однодневный тур, который показали в октябре, вызвал большой интерес у туристов, и организаторы решили сделать программу более насыщенной и длинной. Двухдневный формат позволяет не просто дегустировать кимчи, а глубже понять его значение для местных жителей, историю, культуру и семейные традиции, связанные с этим блюдом.

"Однодневный формат, который показали в октябре, оказался востребованным, и город расширил идею до полноценного путешествия с ночёвкой”, — сообщает The Korea Herald.

Важно понимать, что кимчи — это не просто еда для быстрого перекуса, а настоящий процесс, включающий сезонность, семейные ритуалы и традиции. В Корее заготовка кимчи на зиму, называемая кимчжан, давно стала событием, объединяющим семьи. Это возможность собраться вместе, распределить роли, обменяться новостями и укрепить связи внутри семьи и соседства.

Двухдневная программа дает возможность не торопиться, а погрузиться в атмосферу Кванджу, провести время на прогулках по историческим местам, познакомиться с людьми, которые живут этим вкусом каждый день, а также попробовать свои силы в приготовлении кимчи.

Яннимдон: как экскурсия превращается в театральное представление

Путешествие начинается с района Яннимдон, который более ста лет назад стал местом, где появились первые западные миссионеры. Этот район представляет собой не только историческое, но и культурное наследие, и вместо обычной экскурсии туристов ждёт театрализованное представление. На семь остановках актёры разыгрывают моменты первых контактов местных жителей с приезжими.

Экскурсию проводит театральная актриса Син Хе Ын, а сама программа задумана так, чтобы передать не только факты, но и эмоциональное восприятие той эпохи. Герои проходят через чувства тоски по дому, трудности знакомства с другой культурой, учат понимать друг друга. И, наконец, они оказываются за одним столом, где кимчи становится символом гостеприимства и объединения.

Рынок Яндон: ингредиенты для кимчи и повседневная жизнь

Следующая часть программы — это погружение в реальную жизнь и культуру местных жителей. Рынок Яндон, расположенный рядом с центром города, называют сердцем домашней кухни Кванджу. Это место, где можно ощутить запахи сушёной рыбы, свежих овощей и ферментированных продуктов. Здесь, среди звуков торговцев и покупателей, становится ясно, что кимчи — это не просто вкус, а целая система. Важно всё: соль, время, качество добавок.

Наблюдения за рынком показывают, что, несмотря на всю свою традиционность, кухня кимчи не стоит на месте. Вкусы меняются, появляются новые предпочтения, но основа остаётся прежней — это стремление к глубине и насыщенности вкуса.

"Ключевой принцип кухни кимчи: 'густая' заправка строится на балансе и слоях вкуса, а чотгаль часто работает как природный усилитель умами,” — отмечается в The Korea Herald.

"Город кимчи": от истории до практики руками

Следующим этапом становится посещение культурного комплекса "Город кимчи", где тему кимчи показывают с двух сторон — как наследие и как предмет знания. В музее рассказывают о происхождении кимчи, его региональных разновидностях и том, как менялись методы ферментации с течением времени.

Однако самое интересное начинается, когда гости переходят к практическому опыту. На мастер-классе посетители смогут не только наблюдать, но и самостоятельно принять участие в процессе приготовления кимчи, пробовать, нюхать, трогать, сравнивать.

Доцент О Док Ми объясняет, как менялись ингредиенты и привычки приготовления кимчи на протяжении веков, и как изменялись вкусовые предпочтения корейцев в разных исторических периодах. Это не просто экскурсия — это полноценный курс по истории и практике.

Мастер-класс от О Сук Джа: кимчи, как искусство

Завершающая часть программы — мастер-класс, который проводит О Сук Джа, сертифицированный мастер кимчи и известная кимчи банджи. Она получила звание корейского кулинарного мастера № 76 в 2018 году и обучает редкой разновидности кимчи, где важны не только вкус, но и форма, аккуратность и ритуал подачи.

Мастер-класс включает в себя приготовление кимчи с уникальными ингредиентами, такими как листья горчицы, сушёная хурма, грибы, осьминоги, креветки, говяжья грудинка, зелень и джоталь из зимних креветок. Важно не только знать, какие ингредиенты использовать, но и правильно укладывать их, соблюдать время посола и правильное количество бульона.

Сравнение: кимчи как искусство и традиция

Процесс приготовления кимчи не ограничивается лишь его потреблением — это целая философия, в которой важно соблюдение традиций, уважение к процессу и внимание к деталям. В этом аспекте Кванджу и его программа "Кимчи как искусство" становятся примером того, как традиционное блюдо превращается в культурное явление.

Искусство кимчи: тщательность и внимание к процессу, использование свежих продуктов, создание блюд с учётом истории и традиций. Кулинарное наследие: кимчи как символ гостеприимства и объединения, важная часть корейской культуры и традиций. Практика и теория: обучение не только теории, но и практическому применению, где каждый участник может почувствовать себя частью этого богатого культурного процесса.

