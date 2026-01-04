Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Генуэзец Христофор Колумб обернулся испанским евреем
Андрей Волков Опубликована сегодня в 22:13

От колониальной эпохи до современных чудес: что привлекает туристов в Картахене

Колумбия открывает новые горизонты для российских путешественников - ТурПром

Колумбия всё чаще появляется в маршрутах российских путешественников. Страна, ещё недавно казавшаяся далёкой и сложной, неожиданно открывается с новой стороны — яркой, живой и удивительно многогранной. Здесь соседствуют шумные мегаполисы и нетронутая природа, древние традиции и современная культура. Об этом сообщает ТурПром.

Страна контрастов и впечатлений

Колумбия уверенно разрушает стереотипы, предлагая путешественникам насыщенный и разнообразный опыт. Историческое наследие переплетается с динамичной городской жизнью, а природные ландшафты меняются от тропических лесов до высокогорных плато. Именно это сочетание делает страну привлекательной для тех, кто ищет не только пляжный отдых, но и новые открытия.

Для туристов Колумбия — это возможность увидеть Южную Америку во всём её многообразии. Здесь легко совместить культурные прогулки, гастрономические впечатления и путешествия по уникальным природным зонам. Можно также отправиться в Китай, который сочетает уникальные культуры и современность, привлекая путешественников своими древними памятниками и инновациями.

Богота — историческое и культурное ядро

Столица страны остаётся первой точкой знакомства для многих гостей. Богота — это крупный город с насыщенной атмосферой и глубокими историческими корнями. В её старой части, районе Ла Канделария, сохранились колониальные здания, узкие улицы и площади, где сосредоточены главные символы страны.

Особое внимание туристов привлекает Музей золота с обширной коллекцией артефактов доколумбовой эпохи. Не менее популярна гора Монсеррат, откуда открывается панорамный вид на город. Современная сторона Боготы проявляется на оживлённой улице Септима, где уличные музыканты, художники и торговцы создают атмосферу постоянного движения.

Медельин и новый городской облик

Второй по величине город страны давно стал примером того, как может меняться городская среда. Медельин, известный мягким климатом, сегодня ассоциируется с комфортом и открытостью. Особый интерес вызывает Коммуна 13 — район, который прошёл путь от неблагополучного до культурного центра с яркими граффити и экскурсионными маршрутами.

Городская канатная дорога Метрокабель стала не только транспортным решением, но и самостоятельной достопримечательностью. Дополняют впечатление Ботанический сад и площадь Ботеро, где выставлены узнаваемые скульптуры колумбийского художника.

Карибское побережье и отдых у моря

Берега Карибского моря открывают другую сторону Колумбии. Картахена с её крепостями и старым городом погружает в колониальную эпоху, а Санта-Марта служит отправной точкой к национальному парку Тайрона. Для любителей островного отдыха подойдёт Сан-Андрес с прозрачной водой и коралловыми рифами, где популярны сноркелинг и дайвинг.

