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RSF: Освобождение Ассанжа — победа свободы слова
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:02

RSF: Освобождение Ассанжа — победа свободы слова

Международная негосударственная организация "Репортеры без границ" (RSF) характеризовала выход австралийского журналиста и создателя интернет-ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа из тюрьмы в Великобритании как успех в области журналистики и свободы слова.

"Радостно сообщаем, что Джулиан Ассанж теперь на свободе! Мы чувствуем огромное облегчение от того, что этот юридический процесс, который являлся угрозой, наконец-то завершился. Это победа для свободы слова и журналистики, за которую Репортеры без границ стоят с самого начала. Давно пора было освободить Ассанжа", — говорится в заявлении организации в одной из соцсетей.

Джулиан Ассанж был выпущен из британского заключения утром 24 июня после заключения соглашения с американским прокурором о частичной признании вины.

Благодаря этому соглашению ему удалось выйти на свободу после пяти лет, проведенных под стражей. Официальный аккаунт WikiLeaks в социальной сети ранее сообщил, что после освобождения Ассанж направился обратно в родную Австралию.

Австралийскому журналисту Ассанжу приобрели всемирную известность благодаря его деятельности на платформе WikiLeaks, созданной для публикации конфиденциальных материалов.

В 2010 году сайт опубликовал секретное видео, демонстрирующее инцидент с участием американских военных в Багдаде в 2007 году, в результате которого погибли, по меньшей мере, 18 мирных граждан.

В тот же год платформа начала публикацию 250 тысяч американских дипломатических документов.

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