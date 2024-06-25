Международная негосударственная организация "Репортеры без границ" (RSF) характеризовала выход австралийского журналиста и создателя интернет-ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа из тюрьмы в Великобритании как успех в области журналистики и свободы слова.
"Радостно сообщаем, что Джулиан Ассанж теперь на свободе! Мы чувствуем огромное облегчение от того, что этот юридический процесс, который являлся угрозой, наконец-то завершился. Это победа для свободы слова и журналистики, за которую Репортеры без границ стоят с самого начала. Давно пора было освободить Ассанжа", — говорится в заявлении организации в одной из соцсетей.
Джулиан Ассанж был выпущен из британского заключения утром 24 июня после заключения соглашения с американским прокурором о частичной признании вины.
Благодаря этому соглашению ему удалось выйти на свободу после пяти лет, проведенных под стражей. Официальный аккаунт WikiLeaks в социальной сети ранее сообщил, что после освобождения Ассанж направился обратно в родную Австралию.
Австралийскому журналисту Ассанжу приобрели всемирную известность благодаря его деятельности на платформе WikiLeaks, созданной для публикации конфиденциальных материалов.
В 2010 году сайт опубликовал секретное видео, демонстрирующее инцидент с участием американских военных в Багдаде в 2007 году, в результате которого погибли, по меньшей мере, 18 мирных граждан.
В тот же год платформа начала публикацию 250 тысяч американских дипломатических документов.
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Ассанжа отпустят после подписаний соглашений между ним и США
Австралийский журналист и создатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж будет освобожден на свободу после заключения соглашения между ним и американским министерством юстиции на предстоящем слушании на острове Сайпан, как сообщила во вторник его жена Стелла на радиостанции BBC.
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