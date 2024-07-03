Бывший агент служб безопасности США Эдвард Сноуден охарактеризовал освобождение создателя платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа как триумфальное событие — победу.



Сноуден написал в соцсетях, что Джулиан Ассанж отметил свой первый день на свободе после многих лет преследований.



Государство было вынуждено признать в суде, что единственное его преступление — это журналистика, и что никто не пострадал от его действий. По мнению Сноудена, это победа.

Фото: www. flickr. com/Snapperjack (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)