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Сноуден считает освобождение Ассанжа победой
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Сноуден считает освобождение Ассанжа победой

Бывший агент служб безопасности США Эдвард Сноуден охарактеризовал освобождение создателя платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа как триумфальное событие — победу.

Сноуден написал в соцсетях, что Джулиан Ассанж отметил свой первый день на свободе после многих лет преследований.

Государство было вынуждено признать в суде, что единственное его преступление — это журналистика, и что никто не пострадал от его действий. По мнению Сноудена, это победа.

Фото: www. flickr. com/Snapperjack (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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