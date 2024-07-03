Бывший агент служб безопасности США Эдвард Сноуден охарактеризовал освобождение создателя платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа как триумфальное событие — победу.
Сноуден написал в соцсетях, что Джулиан Ассанж отметил свой первый день на свободе после многих лет преследований.
Государство было вынуждено признать в суде, что единственное его преступление — это журналистика, и что никто не пострадал от его действий. По мнению Сноудена, это победа.
Фото: www. flickr. com/Snapperjack (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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