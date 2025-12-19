Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Нарезанный красный перец чили
Нарезанный красный перец чили
© Designed by Freepik by 8photo is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 4:57

Думала, что острое разрушает слизистую — реальность оказалась не такой страшной

Острые перцы допустимы в ежедневном рационе при умеренных порциях — диетолог Ионова

Острая еда давно перестала быть экзотикой и уверенно заняла место в повседневном меню. Соусы вроде шрирачи, жгучие перцы и пряные специи стали частью гастрономической моды и предметом споров о пользе и вреде. Одни считают их опасными для желудка, другие — почти лечебными. Об этом сообщает Здоровье Mail.

Когда острота действительно под запретом

Ограничения на острые блюда оправданы далеко не всегда, но в ряде случаев они необходимы. Речь идёт прежде всего о людях с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При гастрите, язвенной болезни и других воспалительных состояниях слизистой острые продукты могут усилить боль, изжогу и спровоцировать обострение.

В таких ситуациях специалисты рекомендуют переходить на щадящее питание. Из рациона исключаются не только острые соусы, но и любые продукты, способные раздражать слизистую. Это временная мера, направленная на стабилизацию состояния и снижение нагрузки на пищеварительную систему.

Польза острой пищи для здоровых людей

Если серьёзных проблем с желудком нет, полный отказ от острого не требуется. Напротив, в умеренных количествах такие блюда могут быть вполне уместны. Диетолог Лидия Ионова, руководитель клиники доктора Ионовой, подчёркивает, что острые специи и соусы обладают противовоспалительными свойствами и издавна используются в регионах с жарким климатом.

Там они помогают снижать риск пищевых инфекций, поскольку замедляют рост бактерий в продуктах. Однако даже при хорошем здоровье важно учитывать индивидуальную реакцию организма. У некоторых людей острая пища может вызывать жжение, дискомфорт или временные расстройства пищеварения.

Мифы, перцы и чувство меры

Распространённое мнение о том, что острая еда обязательно разрушает слизистую желудка, не совсем верно. Раздражение возможно, но само по себе оно не опасно для здорового человека. Оснований полностью исключать такие блюда при отсутствии диагнозов нет.

Острые перцы допустимо употреблять даже ежедневно, если соблюдать разумные порции. Чрезмерное увлечение жгучими продуктами способно негативно сказаться на самочувствии, поэтому главный ориентир — собственные ощущения. Организм довольно точно подсказывает, когда остроты становится слишком много.

В итоге острые блюда могут обогатить рацион и подарить новые вкусовые впечатления. Главное — учитывать состояние здоровья, не игнорировать сигналы тела и помнить, что польза всегда начинается с умеренности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чеснок стимулирует иммунитет и облегчает симптомы простуды — Джош Акс вчера в 14:50
Забыл про лекарства, добавил чеснок в рацион — и выздоровление стало заметно быстрее

Чеснок при простуде может работать эффективнее, чем кажется. Врач объяснил простой способ приёма, который помогает активировать иммунитет и ускорить восстановление.

Читать полностью » Азелаиновая кислота подходит чувствительной коже и заменяет ретиноиды — косметологи вчера в 11:02
Ретинол не подошёл — кожа взбунтовалась: этот актив стал настоящим спасением

Азелаиновая кислота всё чаще заменяет ретинол в уходе за кожей: как она работает, кому подходит и почему считается мягкой, но эффективной альтернативой.

Читать полностью » Гонконгский грипп вызывает температуру до 40 градусов без насморка — Еделев вчера в 8:52
История повторяется: штамм гриппа из 1968 года вернулся, но теперь у медиков есть оружие против него

В России растёт заболеваемость гонконгским гриппом: врачи объясняют, чем опасен штамм H3N2 и какие меры помогают снизить риск осложнений.

Читать полностью » Ремиссия преддиабета вдвое сокращает риск госпитализации с сердечной недостаточностью — The Lancet вчера в 8:40
Ремиссия преддиабета — ваш щит от больницы: риск госпитализации сокращается на 60%

Ремиссия преддиабета оказалась связана с резким снижением сердечных рисков: десятилетия наблюдений показали, что нормальный сахар меняет прогноз.

Читать полностью » Темный шоколад замедляет старение на молекулярном уровне — MX вчера в 8:39
Ваши теломеры скажут вам спасибо: простое лакомство оказалось оружием против старения

Ученые обнаружили связь между веществом из темного шоколада и более молодым биологическим возрастом — что именно замедляет старение?

Читать полностью » Сливочное масло повышает риск атеросклероза и инфаркта — AIM вчера в 8:16
Ваши сосуды в опасности: привычный продукт повышает риск инфаркта — вот чем его заменить

Исследование на 66 тысячах участников связало отказ от сливочного масла со снижением сердечно-сосудистых рисков — что советуют есть вместо него?

Читать полностью » Внимание к наследственным болезням увеличивает продолжительность жизни — Ржевская вчера в 7:24
Дожить до 100 лет уже не чудо: новые данные показывают, как медицина меняет правила игры

Главврач поликлиники Управделами президента объяснила, почему 120 лет — не миф, и какие шаги могут приблизить такую планку.

Читать полностью » Домашние водные роды в Москве привели к гибели новорождённого — АиФ Москва вчера в 7:24
Интерент обещал гармонию, но вмешалась реальность: младенец не выжил после домашних родов

Трагедия с младенцем после домашних водных родов в Москве получила медицинское объяснение. Врач рассказал, в чём была смертельная ошибка.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Овощи сохраняют свежесть до весны при хранении при 0–5 градусах — садоводы
Наука
Инверсионные следы самолётов усилили парниковый эффект атмосферы — Earth
Происшествия
Обломки беспилотников повредили четыре жилых дома в Таганроге — Mash
Общество
Мошенники используют новогоднюю тематику для кражи данных россиян — Angara Security
ДФО
Морская вода может подтопить прибрежные районы Камчатки 20 декабря — МЧС
Россия
ЕС включил американского военкора Джона Марка Дугана в санкционный список — ТАСС
Общество
Лариса Долина заплатила посредникам 4,48 млн рублей при продаже квартиры — ТАСС-
Общество
Новогодние каникулы должны быть временем отдыха для детей — Ольга Васильева
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet