Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Черепа древних волков
Черепа древних волков
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 13:15

Остров принял хищников — и не отпустил: волки жили рядом с людьми, но не стали собаками

Генетический анализ показал отсутствие одомашнивания у древних волков — National Geographic

На небольшом острове в Балтийском море археологи сделали открытие, которое заставляет по-новому взглянуть на историю взаимоотношений человека и хищников. Древние останки волков показали, что совместная жизнь людей и этих животных могла быть длительной и устойчивой, но без одомашнивания. Волки существовали рядом с человеком, пользовались его ресурсами, однако так и не превратились в собак. Об этом сообщает National Geographic.

Остров, куда волки не могли прийти сами

Кости волков возрастом от 3000 до 5000 лет были обнаружены в пещере Стора-Фёрвар на острове Стора-Карлсё у побережья Швеции. Это место изолировано от материка, и на нём никогда не существовало собственной популяции наземных млекопитающих. Попадание туда крупных животных без участия человека практически исключено.

Известно, что в эпоху неолита и бронзового века остров использовался людьми как сезонная база охотников на тюленей и рыбаков. Именно поэтому присутствие волков в таком месте выглядит особенно показательно и требует объяснения.

Геном без следов одомашнивания

Генетический анализ двух образцов подтвердил: найденные животные были серыми волками, а не собаками и не гибридами. В их ДНК отсутствуют маркеры, характерные для одомашненных форм. Это означает, что даже при тесном контакте с человеком процесс приручения так и не начался.

При этом у волков обнаружены особенности, нетипичные для материковых популяций. Они были меньше по размеру, а у одной особи выявлено крайне низкое генетическое разнообразие — признак изоляции или контролируемого существования.

Питание как у людей

Изотопный анализ костей показал, что рацион волков состоял в основном из морских ресурсов — рыбы и тюленей. Для диких волков такой тип питания невозможен без постоянного доступа к человеческим запасам или отходам.

"Обнаружение этих волков на отдалённом острове стало полной неожиданностью", — сказал ведущий автор исследования доктор Линус Гирдланд-Флинк.

Совпадение рациона людей и животных указывает на регулярное сосуществование, а не на случайное присутствие.

Совместная жизнь без приручения

Учёные подчёркивают: данных недостаточно, чтобы говорить о полноценном содержании волков в неволе. Однако длительное пребывание животных на острове, невозможность их самостоятельного заселения и доступ к пище говорят о целенаправленном взаимодействии с людьми.

"Мы были крайне удивлены, когда увидели, что это был волк, а не собака", — отметил старший автор исследования Понтус Скоглунд.

Забота и зависимость

Особый интерес вызвал волк бронзового века с прогрессирующей патологией конечности. Такая травма серьёзно ограничивала подвижность, и в дикой природе животное вряд ли выжило бы самостоятельно. Это позволяет предположить, что волк либо получал помощь от людей, либо жил в условиях, где добыча пищи не требовала активной охоты.

Новый взгляд на роль волков

Совокупность остеологических и генетических данных показала, что в каменном и бронзовом веках волки могли быть частью человеческого окружения, не переходя в статус домашних животных. Они могли выполнять иные функции или просто сосуществовать рядом с людьми, оставаясь дикими.

"Сочетание данных позволило по-новому взглянуть на взаимодействие людей и животных в каменном и бронзовом веках", — говорит профессор Ян Стора.

Эта находка усложняет привычные сценарии одомашнивания и показывает, что путь от волка к собаке был далеко не единственным возможным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В организме человека нашли неизвестные ранее формы РНК — bioRxiv сегодня в 9:19
Организм скрывал это десятилетиями: обнаружены структуры, которые не должны существовать

В организме человека нашли необычные РНК-структуры, не похожие на вирусы и бактерии. Их происхождение и роль могут изменить взгляды на микробиом и эволюцию.

Читать полностью » Атмосферный состав Земли признан исключением, а не нормой — SETI Live сегодня в 9:17
Мы искали соседей, а нашли тишину: новые расчёты меняют представление о жизни в галактике

Учёные всё чаще сомневаются в существовании Земли 2.0. Новые модели показывают, что подходящие для разума планеты могут быть редчайшим исключением в галактике.

Читать полностью » Статины снижают риск колоректального рака у пациентов с ВЗК — исследование сегодня в 7:04
Статины и их неожиданная роль: как лекарства от холестерина снижают риск колоректального рака

Статины могут снижать риск колоректального рака у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, показывают результаты исследования.

Читать полностью » Разработан биоразлагаемый имплант для восстановления нерва сердца — STM сегодня в 5:27
Операция на сердце прошла успешно, но оно начало стареть: причину нашли там, где не искали

Итальянские учёные выяснили, что правый блуждающий нерв помогает сердцу дольше оставаться "молодым" и защищает клетки от износа.

Читать полностью » Археологи нашли бронзовые и железные артефакты в коммуне Сон Ким 2 — музей Хатиня сегодня в 1:15
Здесь жили, уходили и возвращались: горная долина стала ловушкой времени

Под рисовыми террасами во Вьетнаме обнаружили артефакты разных эпох. Находки указывают на тысячелетнюю историю поселений в горном районе Хатиня.

Читать полностью » Земля охлаждается зимой из-за наклона оси — NASA вчера в 20:24
Земля подошла к Солнцу ближе всего, но планета мёрзнет сильнее обычного — опасный парадокс зимы

Зимой Земля находится ближе всего к Солнцу, но это не делает её теплее. Почему расстояние до светила не влияет на сезоны и что действительно управляет климатом.

Читать полностью » Тепло оказалось древнейшей стратегией опыления растений — Science вчера в 16:13
Задолго до роз и тюльпанов: на Земле бушевала настоящая тепловая любовь между растениями и жуками

Учёные выяснили, что саговники привлекают опылителей не цветом и запахом, а теплом — возможно, это одна из древнейших стратегий размножения растений.

Читать полностью » Мышь после полета в космос родила здоровое потомство — Китайская академия наук вчера в 15:47
Её отправили за пределы Земли — а она вернулась и стала матерью девяти детёнышей

Мышь, побывавшая на китайской орбитальной станции, после возвращения родила здоровое потомство. Эксперимент дал важные данные о влиянии космоса.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Использование WD-40 на лобовом стекле может повредить резиновые уплотнители — автоспециалисты
Питомцы
Волнистые попугаи спят 10-14 часов в сутки — эксперты
Происшествия
Мужчина в Волгограде нанес на фасады домов символику террористической организации — ТАСС
Красота и здоровье
Трансплантация органов от людей и животных могут дополнять друг друга — Каабак
Красота и здоровье
Алкоголь и еда могут вызвать сбои в ритме сердца, предупреждает — Покатилов
Красота и здоровье
Сорокин предупредил о рисках обморожений у детей зимой и дал советы по профилактике — Радио 1
Красота и здоровье
В 2027 году вакцинация против ВПЧ станет доступной бесплатно для россиян — Леонов
Туризм
Зимний Минск подходит для коротких поездок с прогулками и музеями — гиды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet