У прокуратуру Каратузского района Красноярского края возникли претензии к иллюстрациям книги Григория Остера "Вредные советы", сообщает Baza. По мнению правоохранителей, картинки могут вызвать у детей страх и панику.
Начались переговоры между "Росатомом" и МАГАТЭ
Проведение переговоров генерального управляющего государственной корпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального управляющего МАГАТЭ Рафаэля Гросси началось в Калининграде, как сообщает представитель информационного агентства РИА Новости.
Германия и Италия против разрешения нанесения ударов по РФ
Италия и Германия против разрешения Киеву осуществлять атаки западным оружием на объекты на территории РФ, сообщается в издании Politico с ссылкой на дипломатов.
Взяткодатель главного кадровика МО обжаловал решение суда
Защита предполагаемого взяткодателя по уголовному делу начальника Основного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна подала апелляцию против его содержания под стражей.
Правозащитник Фадеев озабочен отказом «Алисы» и «Маруси» отвечать про Донбасс
Политически мотивированной считает руководитель правозащитного органа Валерий Фадеев отказ виртуальных помощников «Алисы» и «Маруси» держать ответ по новым территориям нашей страны и в целом по ситуации с СВО.