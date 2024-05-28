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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:41

В Красноярском крае прокуратура требует изъять из продажи книгу "Вредные советы"

У прокуратуру Каратузского района Красноярского края возникли претензии к иллюстрациям книги Григория Остера "Вредные советы", сообщает Baza. По мнению правоохранителей, картинки могут вызвать у детей страх и панику.

Мир

Начались переговоры между

Начались переговоры между "Росатомом" и МАГАТЭ

Проведение переговоров генерального управляющего государственной корпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального управляющего МАГАТЭ Рафаэля Гросси началось в Калининграде, как сообщает представитель информационного агентства РИА Новости.

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Германия и Италия против разрешения нанесения ударов по РФ

Германия и Италия против разрешения нанесения ударов по РФ

Италия и Германия против разрешения Киеву осуществлять атаки западным оружием на объекты на территории РФ, сообщается в издании Politico с ссылкой на дипломатов.

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Общество

Взяткодатель главного кадровика МО обжаловал решение суда

Взяткодатель главного кадровика МО обжаловал решение суда

Защита предполагаемого взяткодателя по уголовному делу начальника Основного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна подала апелляцию против его содержания под стражей.

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Правозащитник Фадеев озабочен отказом «Алисы» и «Маруси» отвечать про Донбасс

Правозащитник Фадеев озабочен отказом «Алисы» и «Маруси» отвечать про Донбасс

Политически мотивированной считает руководитель правозащитного органа Валерий Фадеев отказ виртуальных помощников «Алисы» и «Маруси» держать ответ по новым территориям нашей страны и в целом по ситуации с СВО.

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