Кости ломаются не от старости, а от бездействия: врачи предупредили о скрытой угрозе

Остеопороз — одно из самых коварных заболеваний костной системы, которое долгое время может протекать без симптомов. Всемирный день борьбы с ним ежегодно напоминает: здоровье костей требует внимания, особенно у людей старшего возраста.

По словам главного врача челябинской областной клинической больницы №2 Максима Угнивенко, болезнь чаще всего обнаруживается уже после перелома — и зачастую травма оказывается куда серьёзнее, чем кажется на первый взгляд.

"Даже при самом здоровом образе жизни важно вовремя проверить состояние костей. Это быстрая, безопасная и безболезненная процедура, которая измеряет плотность костной ткани и помогает оценить риски возможных переломов", — отметил главный врач Челябинской ОКБ №2 Максим Угнивенко.

Кто в группе риска

Медики выделяют несколько факторов, повышающих вероятность развития остеопороза. В первую очередь это женщины после 50 лет и мужчины старше 60. На риск влияют также низкая масса тела, наследственная предрасположенность и приём некоторых лекарств, воздействующих на минеральную плотность костей.

Не стоит недооценивать и образ жизни: малоподвижность, курение, злоупотребление алкоголем — всё это ускоряет потерю костной массы.

Сравнение: риск и защита

Фактор Повышает риск остеопороза Снижает риск Низкая физическая активность Да Регулярные прогулки, танцы, упражнения Дефицит кальция и витамина D Да Рацион с молочными продуктами, рыбой и яйцами Курение и алкоголь Да Отказ от вредных привычек Наследственность Неизменяемый фактор Ранняя диагностика и профилактика

Советы шаг за шагом: как укрепить кости

Двигайтесь каждый день. Подойдут ходьба, лёгкий бег, плавание, йога и танцы — они укрепляют костную ткань и улучшают координацию. Тренируйте равновесие. Регулярные упражнения на баланс снижают риск падений, особенно у пожилых. Питайтесь осознанно. Включите в рацион творог, сыр, йогурт, сардины, орехи. Не забывайте о жирной рыбе и яйцах — источниках витамина D. Следите за анализами. Врач поможет определить, каких веществ не хватает, и при необходимости подберёт добавки. Откажитесь от сигарет и алкоголя. Никотин и этанол ослабляют кости и мешают усвоению кальция. Обеспечьте безопасность дома. Уберите скользкие ковры, добавьте освещение, выбирайте обувь с нескользящей подошвой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: Игнорировать профилактические обследования.

• Последствие: Остеопороз диагностируется только после перелома.

• Альтернатива: Проходить денситометрию каждые 1-2 года после 50 лет.

• Ошибка: Упор на кальций без контроля витамина D.

• Последствие: Кальций плохо усваивается, кости остаются хрупкими.

• Альтернатива: Совмещать приём кальция с витамином D и белковыми продуктами.

• Ошибка: Полный отказ от физической активности при боли в суставах.

• Последствие: Уменьшается мышечная масса, ухудшается координация, растёт риск падений.

• Альтернатива: Заниматься мягкими нагрузками — йога, пилатес, скандинавская ходьба.

А что если признаки остеопороза уже есть?

Если вы замечаете боли в спине, уменьшение роста, хруст в костях — это повод пройти обследование. Диагностика занимает несколько минут и проводится с помощью денситометрии. При подтверждении диагноза врач назначает лечение: препараты кальция и витамина D, бисфосфонаты, а также рекомендации по питанию и физическим нагрузкам.

Главное — не откладывать обращение к врачу, ведь своевременная профилактика помогает избежать переломов и сохранить активность даже в зрелом возрасте.

Плюсы и минусы методов профилактики

Метод Преимущества Недостатки Физическая активность Повышает плотность костей, улучшает координацию Требует регулярности и контроля нагрузки Витамины и питание Простая и естественная профилактика Без анализов сложно оценить эффективность Медикаментозная поддержка Подходит при дефицитах и риске переломов Возможны побочные эффекты, нужна консультация врача Отказ от вредных привычек Улучшает общее состояние организма Требует силы воли и времени

FAQ

— Как часто нужно проходить диагностику костей?

После 50 лет женщинам и мужчинам старше 60 лет рекомендуется проверять плотность костной ткани каждые 1-2 года.

— Можно ли восполнить кальций только питанием?

Да, но при серьёзных дефицитах врач может назначить препараты. Самостоятельный приём добавок без анализов не рекомендуется.

— Какие продукты самые полезные для костей?

Кисломолочные продукты, сардины, миндаль, брокколи, жирная рыба и яйца.

— Есть ли безопасные нагрузки при остеопорозе?

Да — ходьба, плавание, йога и упражнения на растяжку. Они укрепляют мышцы и кости, снижая риск падений.

Мифы и правда

Миф: Остеопороз — это нормальное старение.

Правда: Это заболевание, и его можно предотвратить с помощью профилактики и лечения.

Миф: Болезнь поражает только женщин.

Правда: Мужчины после 60 лет также подвержены риску, особенно при низкой физической активности.

Миф: Кальций в таблетках решает все проблемы.

Правда: Без витамина D и движения минералы не усваиваются полноценно.

Исторический контекст

Впервые остеопороз был описан ещё в XIX веке, однако массовое внимание к нему появилось лишь во второй половине XX века, когда стало ясно, что переломы у пожилых часто связаны именно с потерей костной массы. С развитием денситометрии — метода измерения плотности костей — заболевание стали выявлять на ранних стадиях. Сегодня во многих странах существуют национальные программы профилактики остеопороза, включающие обучение врачей, пропаганду активного образа жизни и поддержку пациентов.