В Госдуме РФ предложили изъять особняк Иванова, чтобы открыть там детский лагерь

В Государственной думе России предложили изъять особняк бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и открыть на его месте лагерь для детей, а точнее реабилитационный центр для ветеранов спецоперации на Украине. С такой идеей выступила депутат Нина Останина.

Она направила соответствующее обращение в Генпрокуратуру.

"Убедительно просим Вас, уважаемый Игорь Викторович, заявить в суд требование об обращении указанного имущества в доход РФ", — сказано в документе на имя генпрокурора. Слова из него приводит портал газета.ru.

В собственность РФ предложено изъять "роскошную усадьбу", которая находится в коттеджном поселке "Панкратово" под Тверью. Останина отметила, что для покупки такого особняка Иванов мог использовать деньги, полученные нелегальным путем.

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