В Госдуме РФ предложили изъять особняк Иванова, чтобы открыть там детский лагерь

В Государственной думе России предложили изъять особняк бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и открыть на его месте лагерь для детей, а точнее реабилитационный центр для ветеранов спецоперации на Украине. С такой идеей выступила депутат Нина Останина.
Она направила соответствующее обращение в Генпрокуратуру.
"Убедительно просим Вас, уважаемый Игорь Викторович, заявить в суд требование об обращении указанного имущества в доход РФ", — сказано в документе на имя генпрокурора. Слова из него приводит портал газета.ru.
В собственность РФ предложено изъять "роскошную усадьбу", которая находится в коттеджном поселке "Панкратово" под Тверью. Останина отметила, что для покупки такого особняка Иванов мог использовать деньги, полученные нелегальным путем.
Фото: commons.wikimedia.org/23artashes (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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