Ошибся при лечении ожога — и остался со шрамом: как избежать фатальной ошибки
Ожоги — одно из самых частых и опасных повреждений кожи, особенно в быту. Они могут произойти буквально за секунды, но последствия порой бывают серьёзными. Именно поэтому важно знать, как действовать в первые минуты после травмы. Врач-травматолог Константин Терновой в беседе объяснил, как правильно оказать первую помощь при ожогах и чего категорически нельзя делать.
Первая реакция: что нужно сделать сразу
Главное правило при ожоге — немедленно прекратить воздействие высокой температуры. Для этого важно как можно быстрее снять или разрезать одежду, если она соприкасается с повреждённой кожей. Это позволит остановить процесс "доваривания" тканей.
"Удалить одежду, если это ожог кипятком или пламенем, одежда продолжает держать в себе энергию и происходит "доваривание" ткани, глубина ожога увеличивается. В случае пламени горячая одежда прилипнет к коже и приклеится к ней", — пояснил Терновой.
Если ткань уже присохла к коже, снимать её нельзя — нужно обрезать вокруг повреждения и дать этим участкам "остыть".
Следующий важнейший шаг — охлаждение. Именно этот этап помогает снизить боль и предотвратить дальнейшее разрушение тканей.
"До врачей обязательно надо охладить холодной водой или лед приложить, потому что энергия передается внутрь тканей, и они продолжают там 'вариться'. Холодная вода обезболит, уменьшит продолжение распространения энергии, которая приводит к 'свариванию' тканей", — отметил врач.
Для охлаждения подходит чистая прохладная (но не ледяная) вода — оптимально 15-18 °C. Поток воды должен быть мягким, а процедура длиться 10-20 минут. Об этом сообщает издание EcoSever.
Сравнение
|Метод охлаждения
|Эффективность
|Опасность
|Рекомендации
|Проточная холодная вода
|Высокая
|Безопасен
|Лучший вариант при ожогах
|Лёд
|Средняя
|Может вызвать обморожение
|Заворачивать в ткань, прикладывать на короткое время
|Холодный компресс
|Средняя
|Безопасен при кратком применении
|Менять каждые 5-10 минут
|Влажная салфетка или ткань
|Низкая
|Безопасна
|Только при отсутствии доступа к воде
Советы шаг за шагом
-
Прекратите воздействие жара. Уберите источник ожога, снимите горячую одежду.
-
Охладите кожу. Поместите обожжённый участок под прохладную воду на 15-20 минут.
-
Снимите украшения. Кольца, браслеты и часы могут сдавить ткани при отёке.
-
Оцените степень ожога. Если кожа побелела, покрылась волдырями или появились сильные боли — требуется врач.
-
Наложите стерильную повязку. Используйте чистую марлю или бинт, чтобы защитить участок от загрязнений.
-
Примите обезболивающее. Подойдут ибупрофен или парацетамол.
-
Обратитесь за медицинской помощью. Особенно при ожогах лица, рук, половых органов или большой площади.
Ошибка-последствия-альтернатива
-
Ошибка: смазывание ожога маслом, жиром или кремом.
Последствие: создаётся парниковый эффект, усиливающий повреждение тканей.
Альтернатива: только охлаждение водой и наложение стерильной повязки.
-
Ошибка: прокалывание волдырей.
Последствие: повышается риск инфицирования.
Альтернатива: оставить пузырь нетронутым, пусть заживёт естественно.
-
Ошибка: прикладывание льда напрямую к коже.
Последствие: возможен ожог холодом или некроз тканей.
Альтернатива: оберните лёд в ткань или марлю.
А что если…
А что если ожог небольшой, но боль сильная? Можно использовать аптечные спреи с декспантенолом или алоэ вера — они ускоряют заживление и уменьшают воспаление.
А что если ожог случился у ребёнка? Охладите место травмы водой, после чего как можно быстрее обратитесь к врачу — кожа детей гораздо чувствительнее и повреждается глубже.
А что если пострадавший потерял сознание? Это тревожный сигнал теплового шока или боли. Нужно уложить человека на спину, приподнять ноги и вызвать скорую помощь.
Плюсы и минусы охлаждения при ожогах
|Плюсы
|Минусы
|Быстро снижает боль
|Не помогает при глубоких ожогах 3-4 степени
|Замедляет разрушение тканей
|Требует немедленного начала процедуры
|Предотвращает образование рубцов
|Нельзя применять ледяную воду напрямую
|Простое и доступное средство
|Не заменяет профессиональную помощь
FAQ
Как понять, что ожог требует врача?
Если повреждение превышает ладонь, кожа побелела, появились волдыри или отёк — это повод срочно обратиться в травмпункт.
Можно ли использовать аэрозоли от ожогов сразу после травмы?
Нет. Сначала охлаждение водой, и только после этого — специальные аптечные средства.
Что делать, если ожог химический или электрический?
Немедленно прекратить контакт с веществом или током, промыть кожу и вызвать скорую — такие ожоги особенно опасны.
Как помочь при солнечном ожоге?
Применить охлаждающий гель с пантенолом, пить больше воды и избегать солнца несколько дней.
Мифы и правда
-
Миф: ожог можно лечить сметаной или маслом.
Правда: такие продукты только задерживают тепло и усугубляют повреждение.
-
Миф: холодная вода вредна.
Правда: умеренно холодная вода — лучший способ остановить распространение ожога.
-
Миф: если боли нет, ожог лёгкий.
Правда: глубокие ожоги могут повредить нервные окончания, и боль действительно исчезает — это опасный симптом.
Исторический контекст
Первые описания лечения ожогов встречаются ещё у египтян: они использовали мёд и жир для заживления ран. В XIX веке французские хирурги начали применять холодную воду для охлаждения, что стало основой современной первой помощи.
В XX веке врачи доказали, что именно температура тканей, а не площадь ожога, определяет тяжесть последствий. Так родилось "правило 20 минут": чем раньше начато охлаждение, тем выше шанс избежать осложнений.
Сегодня методы первой помощи стали стандартизированными. Холодная вода, стерильная повязка и обезболивание — три кита, на которых держится современная неотложная помощь при ожогах.
Три интересных факта
-
Кожа при ожоге теряет влагу в 5 раз быстрее, чем при обычном повреждении.
-
Даже небольшой ожог ладони может нарушить терморегуляцию организма.
-
Самый частый бытовой ожог — от кипятка, и он происходит чаще всего на кухне.
