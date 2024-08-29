Ошибки в домашних тренировках

Фитнес-тренер Елена Соболь считает, что самостоятельно программу тренировок для дома составлять нельзя. Для этого нужно обратиться к опытному тренеру.

"Неопытный человек не совсем понимает работу организма, не может здраво оценить физические возможности, что приводит к быстрому переутомлению и даже травмам. Они же отбивают желание тренироваться вовсе", — сказала она.

По словам тренера, заниматься спортом дома нужно в определенные дни и в конкретное время. Тренировки не должны вписываться в ваш график в любое свободное время.



Кроме того, тренируясь дома, нужно помнить о правильном питании.

"Любая физическая активность в течение дня — это не повод съесть шоколадку. Это шаг на пути к здоровому и красивому телу, которое без правильного и сбалансированного рациона сделать невозможно", — заявила Соболь.

Она добавила, что домашние тренировки не могут дать должной результативности, как занятия в зале.

Фото: flickr. com/Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).