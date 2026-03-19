Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молодая женщина с измерительной лентой на кухне
© Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 4:44

Стройность требует дисциплины: одна привычка в питании крадёт результат даже при диетах

Многие люди, стремящиеся к снижению веса, совершают одну фатальную ошибку — делают слишком большие паузы между приемами пищи. Такой подход нарушает естественный метаболический ритм, провоцируя избыточное чувство голода и последующее бесконтрольное переедание. В итоге вместо ожидаемой стройности организм начинает накапливать жировые запасы. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Физиологически при дефиците нутриентов тело включает режим энергосбережения, запуская процесс разрушения собственных белков и жиров для получения глюкозы, необходимой для выживания. Данный процесс, по сути, напоминает "самоедство", которое крайне истощает ресурсы организма.

"Организм в любом случае должен получать энергию и строительный материал. Если мы ему этого не даем, он начинает использовать собственные ресурсы — разрушает белки и жиры, чтобы получить глюкозу. Это нормальный механизм, который позволяет нам выживать, но по сути это самоедство. У кого-то он выражен сильнее, у кого-то слабее, но полностью избежать этого нельзя. Поэтому регулярное питание для большинства людей остается более физиологичным", — отметила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По мнению эксперта, особое внимание стоит уделять плотности рациона, так как тяжелые продукты, например, красное мясо, позволяют дольше сохранять чувство сытости. Диетолог подчеркивает, что из-за редких трапез возникает риск вечернего переедания, когда метаболизм естественным образом замедляется. В таком состоянии излишки энергии, полученные с пищей, неизбежно трансформируются в жировую ткань.

Для поддержания здорового веса Соломатина рекомендует придерживаться режима из трех основных приемов пищи с одним или двумя полезными перекусами. Важно избегать рафинированных углеводов — сладостей, белого хлеба и каш быстрого приготовления, которые вызывают лишь кратковременное насыщение. Соблюдение баланса в составе рациона помогает контролировать аппетит и предотвращает опасные колебания уровня глюкозы в крови.

Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet