Белые не уродились, зато осень взяла своё: в лесах пошли грибы, которые растут группами
Начало октября в подмосковном лесу пахнет сырой листвой, влажной землей и тем самым коротким грибным сезоном, когда корзина наполняется не за счет редких трофеев, а благодаря устойчивым, "рабочим" находкам. В этом году благородные грибы грибников не баловали, зато более неприхотливые виды держали сезон на плаву и сейчас, по наблюдениям любителей тихой охоты, уверенно вышли на первый план.
Речь идет о фиолетовой рядовке и дымчатой говорушке — грибах, которые легко заметить в осенней подстилке и еще легче собрать, если не спешить и не путать съедобное с сомнительным. Именно такие грибы чаще всего попадают в корзины тех, кто выбирается в лес в Чехове, Электростали и Новой Москве: их видно группами, они не прячутся поодиночке и хорошо читаются на фоне опавшей листвы.
В сообществе "Грибы и грибники Подмосковья" во "ВКонтакте" уже появились первые фото полных корзинок. А опытные собиратели напоминают старое, но полезное правило: первую воду после закипания нужно слить, затем грибы отварить повторно, после чего уже готовить их любым привычным способом. С точки зрения кухни это не усложнение, а страховка — особенно когда речь идет о видах, которым требуется аккуратная термическая обработка.
"Для таких грибов первичное отваривание — не формальность, а рабочий этап: он помогает убрать лишнюю горечь, возможные примеси и делает вкус более чистым. После повторной варки уже можно идти в жарку, тушение или засолку, но спешка здесь обычно портит результат".
шеф-повар, технолог общественного питания и гастрономический эксперт с 15+ лет опыта Павел Викторович Лебедев
- Какие грибы сейчас чаще всего кладут в корзины
- Как готовят фиолетовую рядовку и дымчатую говорушку
- Почему повторное отваривание все еще уместно
- Ответы на популярные вопросы
Какие грибы сейчас чаще всего кладут в корзины
Осенний грибной набор в Подмосковье заметно сместился: если в начале сезона внимание чаще перетягивали лисички и опята, то сейчас в лесу все чаще встречаются именно рядовка и говорушка. У них неяркая, но запоминающаяся внешность: у говорушки шляпки серо-коричневатые, у рядовки — светло-фиолетовые. На земле, заваленной желтой листвой, такие оттенки выглядят почти как сигнальные метки.
Еще одно удобство — рост группами. Это не тот случай, когда приходится часами искать одиночные шляпки в густом мху. Если место найдено, можно собрать сразу несколько крепких экземпляров, не разрывая лесную подстилку и не тратя лишнее время. Не случайно грибники из Чехова, Электростали и Новой Москвы именно на эти виды сейчас обращают внимание в первую очередь.
К слову, похожесть на сыроежки часто играет на руку неопытным собирателям, но только до тех пор, пока гриб не оказывается в руках. Поэтому в лесу лучше не полагаться на общее впечатление и не брать все подряд. Для справки полезно освежить и другие сезонные материалы, например про грибы, которые можно найти в лесу вплоть до ноября.
"Собирать такие грибы удобно именно за счет их "пакетной” природы: находка редко бывает одиночной. Но визуальная простота не должна расслаблять — на кухне важна точная идентификация, а потом уже нормальная обработка без экспериментов у плиты".
шеф-повар, технолог и консультант по пищевым технологиям и качеству питания Ирина Андреевна Корнилова
Как готовят фиолетовую рядовку и дымчатую говорушку
Технология здесь остается без сюрпризов, и именно это делает грибы удобными для домашней кухни. Сначала их перебирают, очищают от лесного мусора и быстро промывают, не вымачивая лишний раз. Затем доводят до кипения, первую воду сливают, после чего снова варят до готовности. Уже после этого можно выбирать любой сценарий — жарку с луком, тушение со сметаной, суп или заготовку.
Такой подход особенно ценен в сезон, когда урожай есть, но времени на долгую возню на кухне обычно меньше. Грибы в этом смысле похожи на добротный рабочий материал: не требуют сложной обработки, зато любят аккуратность. И здесь лучше соблюдать последовательность, чем надеяться на "авось" — у лесного продукта характер всегда сильнее, чем у маркетинговых обещаний.
Если хочется сравнить подход к подготовке разных осенних грибов, полезно заглянуть и в материал о том, как готовить волнушки по правилам. А тем, кто часто варит овощи и хочет сохранить их вид, пригодится и разбор о том, как сохранить яркий цвет свеклы - принципы бережной термообработки там очень похожи.
Почему повторное отваривание все еще уместно
Для части грибов двойная варка — не пережиток старых кухонь, а рациональный способ снизить лишнюю нагрузку на вкус и текстуру. Первый отвар забирает то, что может мешать: избыточную горечь, посторонние примеси, лишнюю жесткость. После этого продукт становится заметно спокойнее в обработке и предсказуемее на сковороде.
С медицинской точки зрения такой подход тоже выглядит разумно: грибной продукт вообще не любит беспечности. Даже хорошие и съедобные виды требуют четкой термической обработки, а людям с чувствительным пищеварением особенно важно не сокращать технологию до минимума. Это не место для кулинарного героизма.
Если нужен совсем практический ориентир, правило простое: сначала безопасность, потом вкус. И только потом — специи, масло и прочие украшения. Эта логика работает не только с лесными дарами, но и с другими продуктами, где внешний вид не всегда говорит о качестве. Неплохой ориентир здесь — материал о том, где проходит опасная граница у продуктов с истекающим сроком годности.
Короткая памятка по осенним грибам
|Признак
|Фиолетовая рядовка
|Дымчатая говорушка
|Цвет шляпки
|Светло-фиолетовый
|Серо-коричневатый
|Как растут
|Группами
|Группами
|Что делать перед готовкой
|Отварить, слить первую воду
|Отварить, слить первую воду
Короткий ориентир для грибника
Если гриб выглядит слишком похожим на съедобный, но вызывает хоть малейшее сомнение, лучше оставить его в лесу. В осеннем сборе выигрывает не тот, кто наберет больше всех, а тот, кто спокойно вернется домой с чистой корзиной и понятным уловом. Удачный сезон — это не гонка, а внимательная работа глазами и руками.
На практике фиолетовая рядовка и дымчатая говорушка как раз и ценятся за то, что не требуют сложного поиска и хорошо подходят тем, кто хочет собрать небольшой, но надежный осенний урожай. Их легко увидеть, несложно принести домой и вполне удобно готовить, если не нарушать базовую технологию.
FAQ: ответы на ваши вопросы
Как понять, что это именно осенние съедобные грибы?
Ориентируются на цвет шляпки, форму, рост группами и общее поведение гриба в лесу. При любом сомнении лучше не рисковать.
Нужно ли обязательно сливать первую воду?
Да, для этих грибов такой шаг остается разумной и рабочей практикой.
Что можно приготовить после отваривания?
Жарку, тушение, суп, заготовку или простую домашнюю грибную смесь.
Почему их легко собирать?
Потому что они заметны на фоне листвы и растут не по одному, а группами.
Проверено экспертом: термическая обработка грибов, технологическая последовательность приготовления, безопасность домашней кухни — шеф-повар, технолог общественного питания и гастрономический эксперт с 15+ лет опыта Павел Лебедев
Читайте также
- Корзины убирать еще рано какие грибы можно найти в лесу вплоть до ноября
- Красавец из березняка просится в корзину, но не на сковороду осенний гриб требует подготовки
- Мяса на донышке, а супа на всю семью бабушки добавляли в кастрюлю то, о чём мы забыли
- Вода бордовая, а свёкла бледная маленькая кухонная хитрость обещает сохранить яркий цвет
- Один продукт переживет срок годности, другой отправит на больничную койку где проходит опасная граница
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru