Голубика
Голубика
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 19:27

Осенью готовлю яму для голубики по этой схеме — урожай потом радует годами

Осенняя посадка голубики ускоряет укоренение кустов — Dzen

Осень считается одним из самых удачных периодов для посадки голубики, если подойти к делу грамотно. В это время растение успевает укорениться, не тратя силы на рост побегов, и спокойно уходит в зиму. Правильная подготовка почвы и работа с корнями закладывают основу будущего урожая. Об этом сообщает Dzen.

Когда и где сажать голубику осенью

Оптимальные сроки посадки — за 3-5 недель до наступления устойчивых заморозков. За это время корневая система адаптируется, а надземная часть без стресса перейдёт в состояние покоя. В регионах с мягким климатом работы можно проводить до конца октября, в более холодных — завершать посадку лучше в первой половине осени. Важно, чтобы саженец был вызревшим и не имел свежего зелёного прироста.

Место для голубики выбирают максимально солнечное и сухое. Растение не переносит застоя воды, поэтому уровень грунтовых вод должен быть не выше 40-50 сантиметров. Щелочные и известковые почвы голубике не подходят. Оптимальная кислотность — pH в пределах 3,8-4,8, и отклонение от этих значений быстро отражается на состоянии куста.

Подготовка посадочной ямы и кислого субстрата

Для каждого растения выкапывают яму диаметром 60-80 сантиметров и глубиной около 40-50 сантиметров. Её заполняют специальной кислой почвосмесью на основе верхового торфа с добавлением хвойных компонентов и разрыхлителей. Если почва на участке нейтральная или щелочная, дополнительно используют коллоидную серу, которая стабилизирует кислотность на длительный срок.

Поливная вода также должна быть кислой. При жёсткой водопроводной воде её подкисляют, контролируя показатели с помощью pH-метра. Это особенно важно в первые месяцы после посадки, когда корни активно осваивают новый субстрат.

Почему микориза так важна для голубики

Голубика живёт в симбиозе с эрикоидной микоризой — особыми грибами, которые помогают корням усваивать азот и микроэлементы в кислой среде. Без них растение развивается медленно и часто страдает от дефицитов. При посадке в корневую зону вносят специализированные микоризные препараты или используют почву из-под здоровых кустов голубики, вереска или хвойных растений.

Важно избегать избыточных доз фосфора и необоснованного применения фунгицидов, так как они подавляют развитие полезных грибов.

Посадка саженца и схема размещения

Лучше всего приживаются контейнерные саженцы возрастом 2-3 года. Перед посадкой корневой ком замачивают в воде, а при необходимости слегка надрезают, чтобы корни начали расти в стороны. Растение устанавливают так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы или чуть выше. После засыпки субстрата куст обильно поливают и мульчируют хвойными материалами.

Расстояние между кустами выдерживают в пределах 1,2-1,5 метра, между рядами — до 2,5 метра. Это обеспечивает хорошее освещение и вентиляцию.

Полив, мульча и подготовка к зиме

Голубике нужна стабильная влажность без переувлажнения. Почва должна оставаться слегка влажной на глубине 10-15 сантиметров. Мульча из хвойной коры или иглицы поддерживает кислотность и защищает корни. Перед зимой её слой увеличивают, а в регионах с малоснежными зимами молодые кусты дополнительно укрывают.

Осенняя посадка позволяет растению адаптироваться заранее, а весной быстро тронуться в рост. При соблюдении кислотности и работе с микоризой голубика требует минимальных подкормок и стабильно формирует урожай.

