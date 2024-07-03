Верхняя палата российского парламента утвердила законопроект, упрощающий процедуру регистрации транспортных средств. Согласно новым правилам, страховой полис ОСАГО больше не входит в список обязательных документов при постановке автомобиля на учет в государственных органах.

Изменения затрагивают как первичную регистрацию, так и процесс перерегистрации при смене владельца. Кроме того, закон предоставляет автовладельцам возможность немедленного снятия транспортного средства с учета в ГИБДД после продажи, если сделка оформлена через портал государственных услуг или заверена нотариусом. При заключении договора в простой письменной форме прежний владелец может обратиться для снятия машины с учета в регистрационное подразделение через 10 дней после продажи, предоставив оригинал договора.

Новый закон также позволяет прекращать учет угнанных или похищенных автомобилей по заявлению владельца, что избавит от необходимости предоставления сведений об отсутствии транспортного средства в различные инстанции.

Одновременно расширяется перечень оснований для отказа в регистрационных действиях. Теперь в постановке на учет может быть отказано, если владелец не уплатил утилизационный сбор за транспортное средство, ввезенное из-за границы, в установленный срок.

С августа 2023 года произошла индексация утилизационного сбора на импортируемые автомобили для юридических лиц и физических лиц, планирующих перепродажу в течение года. При этом для физических лиц, ввозящих автомобили с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования, сохранились льготные тарифы.

Фото: From Wikimedia Commons/ Army Russia 2018 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)