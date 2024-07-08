Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, благодаря которому полис ОСАГО уходит из перечня необходимых документов при регистрации автомобиля. Всю документацию выставили на портале официального опубликования правовых актов, информирует РИА Новости.

Полис ОСАГО больше не числится в списке необходимой документации для процедуры получения допуска к участию в дорожном движении по причине смены собственника.

Законопроект начнёт действовать с начала весны следующего года.

Кроме того, Федеральные законы об ОСАГО, а также "О безопасности дорожного движения" собираются немного видоизменить. После вступления законопроекта в силу будет необязательно приобретать страховку до осуществления действий регистрационного подразделения по установлению или изменению регистрационных сведений транспортного средства, замене документации, идентифицирующих средство передвижения.

Также собственник автомобиля способен подать заявление в Госавтоинспекцию МВД России об уничтожении регистрации автомобиля, если средство передвижение оказалось в розыске или было угнано.

В случае если человек захочет продать своё транспортное средство, то он способен сразу снять его с учёта вместо того, чтобы сделать это через 10 суток.

Фото: Unsplash / Daniela Cuevas (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)