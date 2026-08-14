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Машина, калькулятор и монеты на столе
Машина, калькулятор и монеты на столе
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Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 16:23

Когда ОСАГО недостаточно: эксперты объяснили, как защититься от больших расходов после аварии

За рулём обычно экономят на чём угодно, только не на том, что бьёт по кошельку сразу и без предупреждения. ОСАГО как раз из таких расходов: вроде бы полис обязателен, а сумма каждый год меняется так, что лишний раз полезешь считать. Добавьте сюда ДТП, и картина выходит знакомая многим — вроде удар был несильный, а счёт за ремонт уже неприятный. Именно поэтому водители всё чаще смотрят не только на цену страховки, но и на то, сколько реально придётся доплатить потом. Вопрос тут простой: где можно сэкономить без лишнего риска, а где лучше не играть в удачу.

"За последние три года несколько раз расширяли тарифный коридор по ОСАГО — то есть диапазон цен, в котором страховщики могут устанавливать стоимость полиса. Проще говоря, компаниям дали больше свободы поднимать цены. Но на практике средняя стоимость страховки для обычных водителей и некоммерческого использования почти не выросла. Более того, для тех, кто ездит без аварий, цена продолжала снижаться — система поощряет аккуратных водителей", — говорит Наталья Яцкова, страховой брокер.

страховой брокер Дмитрий Сафронов

Почему ОСАГО дорожает не так, как выплаты

Российский союз автостраховщиков привёл такие цифры: в 2024 году средняя стоимость полиса была 7616 рублей, в 2025-м — 7280 рублей, а в 2026-м вернулась к уровню 2024 года и дошла до 7686 рублей. На первый взгляд, разброс небольшой. Но средние выплаты по ОСАГО росли заметнее, и это уже другая история.

В 2024 году средняя выплата составила 99 956 рублей, в 2025 году — 115 477 рублей, а в 2026 году — 120 877 рублей. Наталья Яцкова прямо связывает это с тем, что полис дорожает слабо, а ремонт после ДТП — всё дороже. При этом разница по регионам остаётся ощутимой: в одном месте страховка может стоить заметно меньше, чем в другом, хотя запчасти в магазине будут стоить примерно одинаково.

Такой перекос водители видят уже после аварии. Снаружи всё выглядит просто: есть полис, есть повреждения, значит, страховая должна закрыть вопрос. Но на практике сумма выплат нередко упирается в расчёты, которые живут по своим правилам.

От чего зависит цена полиса

На итоговую стоимость влияют регион регистрации машины, возраст и стаж водителя, коэффициент бонус-малус, характеристики автомобиля, а также то, как он используется. Ещё учитывают перерывы в страховании. Если водитель долго ездит без аварий, КБМ становится ниже, а полис обычно дешевеет.

Эксперт объясняет это просто: чем аккуратнее стиль езды, тем мягче цена. В расчёт также берут мощность двигателя, год выпуска и характер использования машины — личные поездки, такси и другие варианты. Всё это складывают в базовый тариф, а уже потом выходит финальная сумма.

Тут нет магии и нет случайности. Страховщик смотрит на набор параметров, а не на настроение клиента. Поэтому экономия начинается не с торга у стойки, а с нормальной истории вождения и безаварийной езды.

Проверено экспертом: автомеханик Николай Тихонов

Почему расчёт страховой выплаты не сходится с реальным ремонтом

После аварии самый неприятный сюрприз часто приходит не от удара, а от сметы. Запчасти стало сложнее достать, и стоят они дороже. Но страховая считает выплату не по ценам из ближайшего магазина, а по "Единой методике" РСА и её справочникам со средними ценами на детали и работы.

Из-за этого и возникает разрыв. Справочники обновляются не так быстро, как меняются реальные цены и логистика. Водитель получает сумму по формуле, а потом идёт в сервис и видит совсем другой счёт.

Именно здесь многие впервые понимают, что ОСАГО не всегда закрывает весь ущерб. Машину надо чинить здесь и сейчас, а расчёт страховщика живёт по своим таблицам. В итоге доплата ложится уже на владельца.

Наталья Яцкова отдельно подчёркивает этот момент в интервью порталу naavtotrasse.ru. Она говорит о разрыве между страховой оценкой и реальной стоимостью ремонта без лишних украшений. И это, пожалуй, главный нерв всей истории.

"Средняя выплата в 2024 году составила 99 956 рублей, в 2025 году — уже 115 477 рублей, а в 2026 году — 120 877 рублей. Получается такая картина: полис дорожает не сильно, а вот ремонт после ДТП становится все дороже. При этом цены на ОСАГО сильно зависят от региона. Полис в одном регионе может стоить заметно дешевле, чем в другом, а стоимость запчастей при этом будет на том же уровне", — отмечает специалист.

страховой брокер Дмитрий Сафронов

Когда выручает КАСКО

Если нужна защита не только от формальной выплаты по ОСАГО, но и от реального счета за ремонт, на сцену выходит КАСКО. Этот полис закрывает те самые пробелы, когда сумма от страховщика не совпадает с тем, что просит сервис. В такой схеме меньше шансов остаться с недоплатой после аварии.

Наталья Яцкова говорит об этом прямо: КАСКО помогает компенсировать полную стоимость ремонта, если хочется быть уверенным в покрытии ущерба. Тут уже речь не о красивой теории, а о практической подстраховке для тех, кто не хочет потом искать недостающие деньги. На фоне роста выплат по ОСАГО такой вариант выглядит для многих вполне понятным.

Если коротко, ОСАГО остаётся обязательной базой, но не всегда спасает от реальных расходов. А когда ремонт выходит дороже расчёта, именно КАСКО может закрыть самый болезненный остаток суммы. Для водителя это уже вопрос не теории, а кошелька.

FAQ

Почему полис ОСАГО не всегда дорожает вместе с выплатами?
Потому что страховщики работают в пределах тарифного коридора, а средняя цена полиса меняется не так резко, как выплаты по ДТП. При этом ремонт дорожает быстрее, чем сам полис.

Что сильнее всего влияет на стоимость ОСАГО?
Регион регистрации, стаж и возраст водителя, КБМ, мощность двигателя, год выпуска и характер использования машины. Также учитывают перерывы в страховании.

Почему страховая платит меньше, чем стоит ремонт?
Она считает сумму по справочникам РСА, а не по ценам в магазинах и сервисах. Из-за этого расчёт часто отстаёт от реальных расходов.

Когда имеет смысл смотреть в сторону КАСКО?
Когда важно закрыть разницу между выплатой по ОСАГО и настоящим счётом за восстановление машины. Этот полис помогает, если нужен полный ремонт без доплаты из своего кармана.

Проверено экспертом: страховой брокер Дмитрий Сафронов

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Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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